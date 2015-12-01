Токио, 1 декабря, 2015, 08:27 — ИА Регнум. В Японии с 1 декабря 2015 г. вступили в силу поправки в закон о безопасности и гигиене труда, которые обязывают местные компании с численностью персонала свыше 50 человек в обязательном порядке предлагать своим сотрудникам пройти проверку на стресс.

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Как сообщает РСН, такие меры приняты в связи с ростом болезней, вызванных стрессами и психологическими срывами.

Отмечается, что проводить обследование будут психологи, все полученные результаты будут храниться втайне от работодателя. При этом специалисты получат право рекомендовать руководству компаний перевести находящегося в стрессе сотрудника на другую работу или сократить время его пребывания на службе.

Напомним, в 2014 году около 500 жителей Японии через суд добились материальной компенсации от своих работодателей в связи обнаруженными у них психическими нарушениями, связанными с проблемами на работе.