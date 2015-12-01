Казань, 1 декабря, 2015, 08:13 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Рубин» (Казань) на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 17-го тура Чемпионата России. Матч, прошедший 30 ноября на Kazan-Arena, закончился со счётом 2:2.

football.gw5.ru

Первый тайм прошел без забитых мячей. Зато во второй половине встречи российские клубы порадовали болельщиков настоящей голевой феерией.

Счёт в матче «Рубин» — «Спартак» открыли москвичи — на 51-й минуте отличился Зе Луиш. Через 20 минут Марко Девич счёт сравнял. Но буквально в следующей же атаке «красно-белые» заработали пенальти, который уверенно реализовал Квинси Промес.

Уже в компенсированное арбитром время казанский клуб смог спастись от поражения. Саломон Кверквелия на последней минуте матча сравнял счет после удара с двумя рикошетами.

Чемпионат России.

«Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 2:2 (0:0).