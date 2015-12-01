Вашингтон, 1 декабря, 2015, 08:11 — ИА Регнум. Город Суэтт (Южная Докота, США) продаётся за $250 тыс. Площадь составляет 0,02 квадратных километра. В городе никто не проживает: жители покинули территорию. Об этом сообщила агент по торговле недвижимостью Стэйси Монтгомери накануне, 30 ноября.

viewheadlines.com Въезд в город Суэтт

Монтгомери уточнила, что эта небольшая территория имеет статус города. К Суэтту ведёт асфальтированная трасса. Он располагается в 160 км от города Рапид-Сити (Южная Докота). В городе есть только один жилой дом и ещё несколько построек для сельскохозяйственных нужд, передает НТВ.

Из-за своей заброшенности Суэтт называют «городом-призраком». Штат Южная Докота, в котором расположен Суэтт, находится на Среднем Западе США. Назван в честь индейских племён Лакота и Дакота. Южная Дакота занимает третье место в США по доле индейцев в населении.