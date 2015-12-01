Вашингтон, 1 декабря, 2015, 08:06 — ИА Регнум. Известная актриса рассказала журналистам о своей семейной жизни, воспитании детей и надеждах на их будущее. Анджелина Джоли, которая является режиссером нового фильма «Лазурный берег» и исполняет в нем главную роль, дала интервью журнал The Guardian в рамках пиар-кампании картины.

gettyimages.co.uk Анджелина Джоли, Брэд Питт, Меддокс Джоли-Питт

Джоли поделилась с журналистами, что недавно в ее жизни начался новый этап. После перенесенных в последние годы операций актриса стала чаще проводить время в кругу семьи и заниматься домашними делами. Как отмечает Джоли, она стала достаточно зрелой.

Несмотря на напряженный график работы, актриса старается уделять детям должное внимание, играть с ними. Дети обожают ее, для них она «маленькая мамочка», говорит Джоли. Много времени актерская пара Джоли и Брэд Питт проводит в разъездах, в путешествиях дети сопровождают их.

Так, сейчас Джоли с детьми находится в Камбодже, где проходят съемки фильма «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи». В Камбодже родился старший сын актрисы Мэддокс, звездная пара усыновила его в 2002 году.

Джоли активно привлекает детей к своей гуманитарной работе. «Я просто хочу, чтобы они знали о том, как устроен мир, насколько по-разному в нем живут люди», — поясняет актриса.

При этом Анджелина не хочет, чтобы дети повторили ошибкии ее молодости: «Надеюсь, наши дети не повторят моих безумств! В 14 лет я уже жила с парнем, а в 16 мы с ним разъехались. Но, несмотря на все мои поступки, я всегда была очень близка с матерью».

«Хочу, чтобы мои дети были так же близки со мной», — добавляет актриса.