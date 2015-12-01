Москва, 1 декабря, 2015, 04:13 — ИА Регнум. НАТО политически прикрыло Турцию после атаки на российский Су-24, не оценив её действия, и теперь несёт ответственность за инцидент. Об этом заявил постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко на встрече с заместителем генсека альянса Александром Вершбоу, передаёт телеканал «Звезда».

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«Подчеркнул, что НАТО, не дав принципиальную оценку этому противоправному деянию, по сути, политически прикрыло Анкару — члена альянса, и поэтому несёт ответственность за инцидент. В очередной раз мы видим, что соображения политической целесообразности берут верх над объективностью и просто здравым смыслом», — сказал Грушко, информируя о встрече с Вершбоу.

Постпред также отметил, что турецкая версия инцидента с российским самолётом не соответствует регламентам НАТО, членом которого Турция является. «В случае с инцидентом 24 ноября, даже если принять на веру ничем не подкреплённую версию о нарушении воздушного пространства Турции, эти натовские регламенты соблюдены не были. Ведь по заявлениям Анкары, пилоты даже не знали, чей самолёт нарушил воздушное пространство», — подчеркнул он.

Грушко сообщил, что в ходе встречи с Вершбоу изложил ему российские оценки инцидента и «привёл совокупность военных и политических факторов, которые свидетельствуют о преднамеренном характере атаки на российский самолёт в воздушном пространстве Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против «Исламского государства». Двум пилотам самолёта удалось катапультироваться, однако один из них был застрелен боевиками при спуске с парашютом. Второй лётчик позднее был спасён в результате совместной операции российского и сирийского спецназа.

Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.