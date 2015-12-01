Москва, 1 декабря, 2015, 03:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своём ежегодном послании Федеральному собранию может объявить о продлении сроков амнистии капитала. Об этом 1 декабря пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновника и налогового консультанта, участвующего в обсуждениях тезисов послания. По сведениям источников издания, речь идёт, вероятнее всего, а продлении амнистии на один год.

info.wyborcza.pl Амнистия капиталов.

Сообщается, что за полгода действия программа не дала эффективных результатов — количество поданных деклараций оценивается всего в несколько сотен. В то же время эксперты отмечают, что многие ещё только пытаются разобраться в деталях закона. Чиновник, близкий к Федеральной налоговой службе, также высказал мнение, что информационная кампания по амнистии была очень слабая.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался комментировать данную информацию. Представители Минфина и Федеральной налоговой службы на запросы также не отреагировали.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в начале июня подписал закон об амнистии декларируемых зарубежных активов, создавший правовую основу для проведения в 2015 году добровольного декларирования гражданами России зарубежного имущества и банковских счетов, в том числе оформленных на номинальных владельцев. Речь идёт о недвижимом имуществе, ценных бумагах, акциях в капитале организаций и контролируемых иностранных компаниях.

Закон вступил в силу с 1 июля, а срок действия амнистии истекает 31 декабря этого года.

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