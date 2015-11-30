Саратов, 1 декабря, 2015, 02:58 — ИА Регнум. Причиной конфликта в спортивной школе «Олимп 99» в Саратове, в результате которого был застрелен тренер по каратэ, могло стать избиение одной из воспитанниц спортивной секции. Об этом сообщает телеканал LifeNews со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На данный момент установлено, что погибший Азамат Норманов возглавлял Федерацию каратэ Саратовской области, а стрельбу устроил бывший судья по карате Расим Керимов. Более года назад Керимов уволился из спортшколы из-за конфликта с Нормановым, но там осталась заниматься его 17-летняя дочь Вероника.

По сведениям телеканала, в последнее время тренер Норманов, предположительно, начал срываться на своей воспитаннице. Синяк под глазом у дочери стал последней каплей, переполнившей чашу терпения Керимова.

Один из воспитанников секции каратэ на условиях анонимности сообщил «Комсомольской правде», что сам он не был свидетелем конфликта между тренером и Вероникой Керимовой, «но вроде бы тренер её ударил». «Кто-то говорит, случайно вышло, кто-то, что она его довела. В общем, у девушки остался синяк», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, инцидент в спортивной школе в Саратове произошёл вечером 30 ноября. По данным следствия, в помещение спортивного зала прошёл мужчина, который вследствие конфликта с тренером открыл в зале стрельбу из огнестрельного оружия. В результате погиб один человек, ещё двое госпитализированы с огнестрельными ранениями. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое общеопасным способом».

Читайте подробнее: Тренер спортклуба в Саратове застрелен в конфликте с отцом воспитанника