Санкт-Петербург, 1 декабря, 2015, 01:27 — ИА Регнум. Грузия и Турция подключатся к «шелковому» маршруту в обход России

otdih1.ru Китайский дракон

Китай, Казахстан, Грузия, Азербайджан и Турция договорились о создании консорциума для перевозки грузов из КНР в Европу по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Соответствующее соглашение стороны подписали на ежегодной Международной транспортно-логистической выставке «Logitrans» в Стамбуле. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АО «Грузинская железная дорога», учредителями консорциума станут китайская Minsheng Logistics, грузинская Trans Caucasus Terminals, казахстанская KTZ Express, «Азербайджанское каспийское морское пароходство» и азербайджанская компания Karvan Logistics. Турецкая сторона будет представлена в консорциуме в качестве ассоциированного члена.

В рамках проекта в 2016 году из Китая через территорию Грузии в направлении Турции и Европы будут доставлены первые несколько тысяч контейнеров. Кроме того, в следующем году планируется подключить к маршруту Украину для транспортировки грузов в Северную и Восточную Европу.

Напомним, что ТМТМ пролегает из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу. В июле этого года был запущен первый контейнерный поезд «Nomad Express» по маршруту Китай (Шихези) — Казахстан (Достык-Актау порт) — Азербайджан (Кишлы). Расстояние протяженностью 4 726 км поезд преодолел за 6 суток. Данный маршрут открыт в рамках реализации новой экономической политики Казахстана «Нурлы жол» и китайской инициативы «Новый Шелковый путь». Теперь регулярный контейнерный сервис «Nomad Express» будет продлен до Грузии и Турции. Потенциал контейнерных перевозок по ТМТМ к 2020 году оценивается в 300 тысяч TEU.

Китай усиливает присутствие на логистическом рынке Литвы

Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс во время рабочего визита в Китай на минувшей неделе встретился с руководством китайской промышленной корпорации China Merchants Group (CMG), после чего были подписаны соглашения между Клайпедской свободной экономической зоной и CMG, а также между дирекцией Клайпедского государственного морского порта и CMG.

«Я рад намерениям CMG развивать свою деятельность в Литве», — сказал глава Буткявичюс и поприветствовал планы этой корпорации учредить в Клайпеде логистический парк китайских производителей, инвестировать в Клайпедский морской порт и стать управляющим одного из терминалов и потенциальным партнером по дальнейшему развитию порта.

Глава правительства также отметил, что Литва готова оказывать всяческую помощь, необходимую для привлечения инвестиций компании CMG в Литву. «Чтобы обеспечить успешное сотрудничество дирекции Клайпедского государственного морского порта и CMG, будет подготовлен план. Его подготовит специально созданная комиссия, аналогичная комиссии по выполнению проекта терминала сжиженного природного газа», — сказал премьер.

Он также подчеркнул, что подписанные соглашения позволят Литве стать центром распределения потоков китайских товаров и грузов в Восточной Европе. «Этому будут способствовать не только Клайпедский морской порт, но и интермодальные терминалы, контейнерные поезда», — сказал премьер Литвы.

Кроме того, на прошлой неделе в Пекине было подписано соглашение между АО Lietuvos geležinkeliai («Литовские железные дороги») и китайской логистической компанией China Merchants Logistics Holding о создании в Литве совместного с Китаем предприятия, которое будет предоставлять все услуги по экспедированию и логистике.

Совместное предприятие будет отвечать за экспедирование грузов между Литвой, Белоруссией и Китаем. Первыми ее грузами, которые прибудут через Клайпедский порт, станут строительные материалы для Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Планируется, что совместное предприятие Литвы и Китая должно начать работать уже в первой половине 2016 года.

China Merchants Group — китайская государственная корпорация, действующая в секторах управления портами и терминалами, транспорта и логистики, банковского дела и финансов, управления недвижимостью. China Merchants Logistics Holding — компания, принадлежащая China Merchants Group, ответственная за экспедирование и логистику.

Литовская Клайпеда занимает лидирующие позиции по приросту грузооборота среди балтийских портов

Грузооборот Клайпедского порта в январе — октябре текущего года вырос на 7,3% и составил 32,3 млн тонн. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в литовском порту, по итогам 2015 года планируется достижение результата 38,5 млн тонн. По процентному приросту грузооборота Клайпеда занимает второе место, а по приросту грузооборота в тоннах (2 188,1 тыс. т) — третье место в регионе портов восточного побережья Балтийского моря, уступая лишь российским портам Усть-Луга и Приморск.

Напомним, что порт Рига за 10 месяцев текущего года перевалил 33,3 млн тонн грузов — на 0,7% меньше, чем в прошлом году. Объемы перевалки грузов в порту Вентспилс упали на 14,1% и составили 19,3 млн тонн. Порт Таллин сократил перевалку грузов на 18,5% по сравнению с прошлым годом, до 19,2 млн тонн. Порт Силламяэ за отчетный период обработал 6,4 млн тонн грузов (плюс 2,5% к прошлогодним показателям).

Грузооборот портов стран Прибалтики за 10 месяцев 2015 года сократился на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил 122,4 млн тонн.

Китайские компании рассматривают возможность инвестиций в прибалтийские порты

Китайский бизнес планирует инвестировать в порты Балтийского моря после тщательного анализа возможностей морских гаваней региона. Об этом заявил директор China Merchants Group в странах Центральной Азии и Балтии Ху Женг на встрече делегации китайских предпринимателей, участвующих в создании индустриального парка «Великий камень» в Белоруссии, с руководством Министерства сообщений Латвии, сообщает издание The Baltic Course.

Китайские компании готовы установить прямые контакты и начать диалог с предприятиями в сфере транзита и логистики, в том числе с портами Риги, Вентспилса и Лиепаи, сказал Ху Женг.

Госсекретарь Минсообщений Латвии Каспарс Озолиньш отметил, что страна готова осуществлять перевозки грузов из/в Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», предложив Минску выход из латвийских портов в порты Северной Европы. Озолиньш также обратил внимание на общие интересы Китая и Латвии при реализации проекта «Новый Шелковый путь»: «Так как одной из целей инициативы является развития сообщения между Китаем, Центральной Азией, Россией и Европой (Прибалтикой), Латвия может предложить преимущества транзитного коридора для эффективной дистрибуции китайских товаров в регионы Балтийского моря и готова реализовать эти инициативы».

Как отмечает издание, в составе китайской делегации были представители таких компаний, как China Merchants Group, China Railway Group Limited и другие. Предприниматели из Китая посетили Рижский, Вентспилсский и Лиепайский порты, а также встретились с представителями Латвийской железнодорожной госкомпании Latvijas dzelzceļš.