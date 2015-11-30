Тихвин, Ленинградская область, 1 декабря, 2015, 01:14 — ИА Регнум. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUMОльга Конькова, директор Центра, в 2015-ом году количество участников семинаров и практических занятий, прошедших с июля по ноябрь, составило около 600 человек из деревень и сел различных районов Ленобласти. В этом году в программу была включена новая форма подачи исторического материала: организаторы создали анимационные фильмы, за основу сюжета в которых взяты народные сказки и исторические события. Также участники проекта получили навыки традиционных ремесел, что будет способствовать развитию исчезнувших национальных промыслов.

kmn-lo.ru Сойкинские ижоры на телеге. Фотография С. Паулахарью. 1911 год

Для детей занятия проводятся в игровой форме, включают в себя спектакли кукольного театра, сказки о коренных народах, разучивание песен и стихов на их языках. Для взрослых больше подходят теоретические семинары, где основное внимание уделяется вопросам истории. В следующем году в программу Мобильной школы могут войти видеоуроки на языках коренных народов. Это позволит выполнять сразу две задачи: расширять словарный запас слушателей и рассказывать им о культуре и истории в новой форме.

Мобильная школа — проект Центра коренных народов Ленинградской области — существует с 2000 года. Специалисты рассказывают своим «ученикам» об истории и культуре коренных народов региона, учат правилам национальных игр, народным видам спорта и танцам. Для обеспечения прямой связи с потомками коренного населения волонтеры выезжают в отдаленные деревни и села. На занятия также приходят те, кто поселился на земле финно-угорских народов недавно и хочет знать историю своего нового дома.

Ежегодно проект финансирует комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти. «Учитывая, что лет десять назад нам неоткуда было ждать помощи, можно сказать, что отношения властей с коренными народами вышли на достойный уровень, — отмечает Ольга Конькова. — Радует, что правительство берет на себя ответственность не только за улучшение дорог и жилищных условий сельских жителей, но и обращает внимание на сохранение их культуры».