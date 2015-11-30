Москва, 1 декабря, 2015, 01:17 — ИА Регнум. Торрент-трекер RuTracker сам закроет доступ к ресурсу 6 декабря — для того, чтобы пользователи потренировались обходить блокировку сайта. Об этом сообщается на форуме трекера.

Инструмент

«В рамках подготовки к возможной блокировке наших российских пользователей мы решили провести тестирование готовности к обходу запретов. Назвали мы это — «Учения по Гражданской обороне», — говорится в сообщении на сайте.

Также на ресурсе отметили, что специально организованная блокировка RuTracker будет действовать с 00:00 по 23:59 МСК 6 декабря 2015 года. Кроме того, сообщается, что те, кто еще не настроили обход ограничения доступа к трекеру, будут вместо форума видеть сообщение об акции, а также ссылки на инструкцию по обходу блокировки.

Администрация ресурса позаботилась и о хорошем настроении своих пользователей: 6 декабря еще не настроившие специальные инструменты по ограничению доступа, помимо сообщения и инструкции, будут видеть веселые картинки. Для пользователей из других стран форум будет работать в обычном режиме.

«Для подготовки к учениям мы сделали специальный форум, где можно выложить картинки, посвященные этой акции, а также обсудить детали проведения мероприятия», — говорится в записи.

В своем сообщении RuTracker также предложил другим сайтам, которые могут быть заблокированы, провести подобную акцию, то есть закрыть доступ к ресурсу для россиян на 24 часа.

ИА REGNUM ранее передавало, что 9 ноября Мосгорсуд удовлетворил иск ООО «Издательство Эксмо» к юридическому лицу RuTracker о пожизненной блокировке. Месяц — в течение этого срока RuTracker.org может обжаловать решение суда, пока оно не вступило в силу. Несмотря на блокировку трекера в России, он останется доступным на территории Белоруссии, Украины, Казахстана, а также Германии, США, Израиля и ряда других стран.

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