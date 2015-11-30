Минск, 1 декабря, 2015, 00:05 — ИА Регнум. В Белоруссии с 1 декабря будут проиндексированы субсидируемые государством цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения. Соответствующее постановление издано 30 ноября Советом министров Белоруссии, передаёт госинформагентство БелТА.

Согласно документу, тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения со следующего месяца увеличится до 100 088 белорусских рублей за 1 Гкал.

Цена на природный газ при наличии индивидуальных приборов учёта расхода газа и индивидуальных газовых отопительных приборов будет составлять 646,9 белорусских рубля за кубометр в отопительный период, 2368,5 рубля — в летний период. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов стоимость одного кубометра газа составит 2368,5 рубля вне зависимости от сезона.

При отсутствии счётчиков, наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя стоимость газа составит 18 800 белорусских рублей с одного человека в месяц.

Тариф на электроэнергию в квартирах, оборудованных электрическими плитами, теперь будет составлять 841,5 белорусских рубля за 1 кВт. ч, по дифференцированному тарифу — 589 рублей за 1 кВт. ч в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) и 1683 рубля в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00).

Стоимость электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения составит 990 белорусских рублей за 1 кВт. ч в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) и 2970 рублей — в остальное время суток.

Электроэнергия, за исключением вышеуказанных случаев, по одноставочному тарифу будет обходиться в 990 белорусских рублей за 1 кВт. ч, по дифференцированному тарифу — 693 рублей за 1 кВт. ч в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) и 1980 рублей в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00).

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее появилась информация о том, что в пакете документов по бюджету и налоговой политике на 2016 год, внесённых правительством Белоруссии на рассмотрение в администрацию президента, содержится предложение о включении в стоимость тарифов на газ и электричество для населения налога на добавленную стоимость в размере 20%.

В настоящее время, напомним, гражданам Белоруссии предоставляется налоговая льгота при оплате газо — и электроснабжения: оказывающие данные услуги организации относят суммы НДС на свои затраты. В пресс-службе Минфина Белоруссии подтвердили информацию о возможной отмене льготы, но подчеркнули, что «однозначно сказать, будет ли это предложение принято, сейчас нельзя, так как документы ещё находятся на стадии согласования».

Отметим, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Белоруссии, в соответствии с указом президента, могут повышаться один раз в год, не более, чем на $5 долларов по среднегодовому обменному курсу. При этом субсидируемые тарифы могут повышаться ежеквартально при условии, что заработные платы превышают инфляцию.