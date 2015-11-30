Пенза, 30 ноября, 2015, 22:45 — ИА Регнум. Администрация Пензы не платит взносы в фонд капитального ремонта с ноября 2014 года. Долг муниципалитета может исчисляться миллионами рублей, сообщает «Пенза-пресс» со ссылкой на главу фонда капремонта Пензенской области Наталью Моисееву.

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По ее словам, мэрия не платила взносы ни разу — в течение 10 месяцев. Моисеева отметила, что в бюджете на эти цели заложено 48 млн рублей, однако отчислений не наблюдается. «Там очень огромная госпошлина, поэтому принято решение судиться пока с долгами по одному месяцу — ноябрь 2014 года. А дальше уже по аналогии будем подавать в суд по долгам за другие месяцы. Так что, чтобы узнать полную сумму долга, можете долг за один месяц умножить на десять», — пояснила Моисеева.

«Сложность в том, что идет выверка тех квартир, которые принадлежат муниципалитету. Как оказалось, у них точных данных нет. Те данные, которые они нам передали, мы по ним начисляли. Но они не оплачивают, не признают, поэтому мы сделали им выверку, собрали данные с Росреестра, БТИ. И подали в суд», — рассказала руководитель регионального фонда капремонта.

В свою очередь, глава Пензы Виктор Кувайцев заверил, что как только все объекты недвижимости будут подтверждены, муниципальное образование долю в капремонте оплатит. «Мы должны свое имущество все учесть и потом уже думать, как им распоряжаться и его использовать, чтобы потом иметь на нем какие-то доходы», — отметил Кувайцев.

Согласно документам, опубликованным на портале Арбитражного суда Пензенской области, объем задолженности муниципального образования «Город Пенза» в лице управления жилищно-коммунального хозяйства по оплате взносов в фонд капитального ремонта МКД за ноябрь 2014 года составляет более 2,649 млн рублей. Таким образом, общая сумма задолженности муниципалитета — более 26 млн рублей.

Отметим, что все собственники Пензенской области, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, по состоянию на октябрь текущего года оплатили 76,2% от всего объема начислений. С ноября 2014 года начислено 1019,1 млрд рублей, к октябрю текущего года оплачено собственниками жилья 776,6 млн рублей. Из общего количества запланированных к проведению в 2014—2015 годах работ также к октябрю выполнено более 74,3%. Мониторинг состояния многоквартирных домов на территории области проведен на 100%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Общероссийского народного фронта (ОНФ) по состоянию на 24 августа 2015 года, в Пензенской области от общего объема взносов на капремонт помещений федеральной, региональной и муниципальной собственности оплачено только 2%.

По мнению эксперта Центра независимого мониторинга исполнения указов президента «Народная экспертиза» Николая Николаева, недопустимо, когда региональные программы капремонта реализуются только за счет граждан-собственников. При этом практически никаких санкций для неплательщиков-чиновников не предусмотрено. За просроченные платежи только начисляются пени.

Напомним, что в Пензенской области размер взноса на капремонт для собственников квартир один из самых высоких в России — 6,9 рубля за кв. метр.