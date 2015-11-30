Париж, 30 ноября, 2015, 22:24 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у России есть основания полагать, что Су-24 Воздушно-космических сил РФ был сбит турецкими ВВС для обеспечения безопасности поставок нефти в Турцию террористической группировкой «Исламское государство». Об этом Путин заявил сегодня, 30 ноября, по итогам встреч в Париже «на полях» конференции по климату.

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«У нас есть все основания полагать, что и решение по поводу того, чтобы сбить наш самолет, было продиктовано желанием обеспечить безопасность этих путей доставки нефти на территорию Турции как раз к портам, откуда они отгружаются в танкеры», — сказал Путин.

При этом российский президент подчеркнул, что защита сирийских туркменов (туркоманов) является лишь предлогом. «А защита туркоманов — это только предлог», — добавил Путин.