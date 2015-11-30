Дамаск, 30 ноября, 2015, 22:11 — ИА Регнум. В Главном командовании Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики заявили, что власти Турции во главе с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом усугубляют ситуацию на приграничной территории. Об этом сегодня, 30 ноября, заявил Главком ВС Сирии.

Edith Soto Наблюдение

Он сообщил, что вечером 28 ноября после отключения электроэнергии в населенном пункте Достор сирийская разведка заметила в этом районе передвижения террористических групп.

Утром 29 ноября было обесточено село Ордо. После этого сирийская армия зафиксировала две автоколонны боевиков, двигавшиеся через турецко-сирийскую границу.

Пограничные войска Сирии открыли по террористам огонь. В результате этого одна автоколонна была вынуждена развернуться и уехать обратно в Турцию. Второй автоколонне все же удалось пробиться в Сирию.

Главком ВС Сирии считает, что этот инцидент в очередной раз указывает на взаимодействие между турецкими погранслужбами и боевиками. Сирийские военные возлагают ответственность за эти опасные инциденты на правительство Эрдогана. По их мнению, Турция оказывает всестороннюю поддержку террористам в САР.