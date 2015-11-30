Разведка Сирии засекла автоколонны террористов, следовавшие из Турции
Дамаск, 30 ноября, 2015, 22:11 — ИА Регнум. В Главном командовании Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики заявили, что власти Турции во главе с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом усугубляют ситуацию на приграничной территории. Об этом сегодня, 30 ноября, заявил Главком ВС Сирии.
Он сообщил, что вечером 28 ноября после отключения электроэнергии в населенном пункте Достор сирийская разведка заметила в этом районе передвижения террористических групп.
Утром 29 ноября было обесточено село Ордо. После этого сирийская армия зафиксировала две автоколонны боевиков, двигавшиеся через турецко-сирийскую границу.
Пограничные войска Сирии открыли по террористам огонь. В результате этого одна автоколонна была вынуждена развернуться и уехать обратно в Турцию. Второй автоколонне все же удалось пробиться в Сирию.
Главком ВС Сирии считает, что этот инцидент в очередной раз указывает на взаимодействие между турецкими погранслужбами и боевиками. Сирийские военные возлагают ответственность за эти опасные инциденты на правительство Эрдогана. По их мнению, Турция оказывает всестороннюю поддержку террористам в САР.