Москва, 30 ноября, 2015, 21:49 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) сегодня, 30 ноября, включил в корзину резервных валют китайский юань. Об этом сегодня сообщает агентство Синьхуа.

Kevin Dooley Китайский юань

Напомним, ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард рекомендовала включить китайский юань в корзину валют, которая определяет состав специальных прав заимствования (SDR). SDR — это искусственное платежное средство, которым оперирует фонд.

До этого момент в корзину резервных валют входили доллар США, евро, японская иена и британский фунт стерлингов.