Ижевск, 30 ноября, 2015, 21:31 — ИА Регнум. Показатель инфляции в Удмуртии с начала года составил 11,1%. Только в ноябре индекс потребительских цен на все товары и платные услуги в республике увеличился на 0,6%, сообщили ИА REGNUM в республиканском органе Федеральной службы государственной статистики.

dp.ru Инфляция

Максимально в течение ноября в республике подорожали непродовольственные товары — на 1%. Минимальный темп роста цен наблюдается в группе бытовых услуг — 0,1%. Показатель продовольственной инфляции без учета алкогольных напитков составил 0,4%.

При этом с начала текущего года непродовольственные товары в Удмуртии подорожали на 13,3%, продовольственные товары без учета алкогольных напитков — на 11,6%, бытовые услуги — на 9,8%, услуги — на 7,8%.

Лидерами роста цен в течение ноября стали ряд товаров фруктово-овощной группы. Так свежие огурцы и помидоры подорожали на 50% и 36% соответственно. Капуста белокочанная подорожала на 12%, виноград — на 11%. На 8% и 5% соответственно подорожали картофель и свекла столовая. Кроме того, увеличилась стоимость сельди соленой на 6% и филе сельди соленой — на 4%. Почти на 6% подорожали куриные яйца.

Диапазон роста цен на многие продовольственные товары составил от 1% до 3%: вареная колбаса, кулинарные изделия из птицы, рыба живая и охлажденная, а также соленая, маринованная, копченая, деликатесные рыбные продукты, икра лососевых рыб, все виды рыбных консервов, масло подсолнечное и оливковое, консервы для детского питания фруктово-ягодные и овощные, зефир, пастила, карамель, шоколад, мед пчелиный натуральный, майонез, кетчуп, перец черный горошком, а также хлеб и булочные изделия из муки пшеничной 1 и 2 сортов.

В группе непродовольственных товаров на 1−3% подорожала одежда, в том числе верхняя, и обувь для всех групп населения — мужчины, женщины и дети. Множество товаров в группе «бытовая техника» также подорожали на 1−3%: цветной телеизор, монитор для персонального компьютера, стационарный телефонный аппарат, ноутбук, стиральная машина, пылесос, холодильник. На 2−3% подорожали школьные товары — набор фломастеров, карандаш чернографитный, альбом для рисования, шариковая ручка.

С начала года ежемесячно в группе медицинских товаров растет стоимость ртутных термометров — в ноябре цена увеличилась на 2%. С начала года градусники подорожали более чем на 73%, с 43 до 75 рублей. Также продолжают дорожать отечественные лекарственные препараты — аспирин, корвалол, валокордин на 2−3%.

На территории Удмуртии с ноября на 17% повысилась стоимость всех транспортных услуг — проезд в муниципальном транспорте и коммерческом, а также проезд в трамвае и троллейбусе.

Кроме того, в ноябре на 8% увеличилась стоимость билетов в театр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Александра Полонского, инфляция снижается, поскольку факторы ее роста в 2015 году представляли собой «мощные одноразовые шоки» — снижение цен на нефть и последовавшее ослаблению курса рубля. «Но эффект от этого во многом уже реализовался, поэтому мы ожидаем снижения инфляции в текущем году в декабре примерно до 12−13% годовых» — отметил он.

В то же время, по мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, прогноз ЦБ по уровню инфляции на декабрь представляется слишком оптимистичным. «Полагаю, что по итогам года инфляция все же превысит 14% на фоне роста цен на продовольствие и ослабления рубля в четвертом квартале. Для снижения инфляции необходимо, чтобы снижалась ключевая ставка и укреплялся рубль, а это возможно только на фоне роста цены на нефть, что позволило бы уменьшить дефицит бюджета и положительно повлияло бы на объем международных резервов. Полагаю, что тренд на снижение инфляции ниже двузначного значения начнется во втором полугодии 2016 года, в случае роста цены на нефть выше 65 доллар за баррель. Это также будет способствовать росту ВВП на 0,3 — 0,5% к концу следующего года», — считает аналитик.