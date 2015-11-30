Анкара, 30 ноября, 2015, 21:28 — ИА Регнум. Депутаты фракции Народно-республиканской партии в парламенте Турции заявили, что ущерб от российских санкций в провинции Анталья может составить $6,5 млрд. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает Hurriyet Daily News.

pixers.ru Пустой пляж

Депутат, бывший мэр города Анталья Мустафа Акайдын заявил на пресс-конференции сегодня, из-за обострения отношений с Россией регион потеряет $6 млрд в туристическом секторе и еще $500 млн в сфере сельского хозяйства. Акайдын считает, что кризис в двусторонних отношениях следует урегулировать как можно скорее.

Глава торгов-промышленной палаты Антальи Четин Будак заявил, что туристический бизнес Антальи в этом году уже потерял четверть доходов в связи со спадом туристического потока из России.

Будак добавил, что доходы Турции от экспорта в Россию составляют около $6 млрд, в сфере туризма — $7 млрд. Кроме того, между двумя странами хорошо развита челночная торговля. В 2014 году её объем составлял 6 млрд. Если кризис в отношениях с Россией продолжится и обострится, убытки Турции составят 20 млрд в год, а это — 3% ВВП.