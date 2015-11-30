Тбилиси, 30 ноября, 2015, 21:14 — ИА Регнум. Грузия просит Бельгию ускорить ратификацию соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Грузией. По информации пресс-службы правительства Грузии, с соответствующей просьбой премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обратился к бельгийскому коллеге Шарлю Мишелю.

Gov.ge Шарль Мишель и Ираклий Гарибашвили

Встреча состоялась в Париже в рамках конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP21).

На встрече Ираклий Гарибашвили и Шарль Мишель обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции Грузии и оценили прогресс, достигнутый страной на этом пути.

Как известно, большинство стран ЕС, а также Европарламент уже ратифицировали соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Грузией.