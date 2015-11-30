Париж, 30 ноября, 2015, 20:35 — ИА Регнум. Президент США Барак Хусейн Обама на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Париже «на полях» климатического саммита заявил, что президент Сирийской Арабской республики Башара Асад должен уйти со своего поста в рамках политического урегулирования в этой стране. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

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«Два президента обсудили необходимость достижения прогресса в рамках Венского процесса для достижения перемирия и политического решения гражданской войны в Сирии», — сказано в сообщении Белого дома.

Также в сообщении подчеркивается, что Обама в очередной раз заявил о необходимости ухода Асада в рамках процесса политического урегулирования в Сирии.

Напомним, сегодня в Париже начался климатический саммит, участие в котором принимают лидеры 138 стран. «На полях» саммита прошла встреча Путина и Обамы. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча длилась около получаса и «была достаточно насыщенной».