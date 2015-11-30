Москва, 30 ноября, 2015, 20:39 — ИА Регнум. Сегодня скончался советский и российский кинорежиссер Эльдар Рязанов. В связи с этим депутаты от партии «Справедливая Россия» предложили переименовать станцию метро с «Войковской» на станцию «Эльдара Рязанова». Вице-премьер России Дмитрий Рогозин предложил свой вариант увековечения памяти кинорежиссера.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром». реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР Лукашин летит в Ленинград

В своем Twitter политик написал: «В честь выдающегося кинорежиссёра Э. Рязанова одна из улиц строящегося Циолковского будет названа «3-й ул. Строителей».

ИА REGNUM напоминает, одной из самых выдающихся работ кинорежиссера Эльдара Рязанова стала картина «Ирония судьбы, или С легким паром», снятая в 1976 году. Теперь этот фильм традиционно смотрят в каждой российской семье в канун Нового года.

Как известно, главная сюжетная линия картины разворачивается вокруг того, что врач из Москвы Женя Лукашин, выпив с друзьями 31 декабря в бане, сам не помня как, оказался в Ленинграде. 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12 — адрес героя, по которому он проживает с мамой в квартире в Москве, однако в результате ошибки полусонный Женя вместо своего друга отправляется в Ленинград. Просыпается он в квартире 12 на 3-й улице Строителей, дом 25, с той лишь разницей, что уже не в первой столице, а во второй.

Отметим, что шутку Дмитрия Рогозина, к сожалению, не все пользователи смогли оценить и ураразуметь именно такой предложенный политикой вариант:

«В честь Рязанова улицу надо называть именем Э. Рязанова», — написал Роман.

«А почему не именем Рязанова?», — поинтересовался Анатолий.

Стыць Грыць: «Как это Строителей !? Проспект Рязанова и не меньше. При чем тут Дима строители».

Те же, кто понял, что имел в виду вице-спикер, с горечью обратили внимание на то, что с популярнейшей в России картиной Эльдара Рязанова знакомы отнюдь не все:

«Судя по коментам, не кто не знает адрес сей», — заметил Ванька, поставив в конце разочарованный «смайлик».

Елена поддержала идею Рогозина: «Здорово!!! и обязательно табличку, где написать, почему именно так. Оказывается, есть те, кто не знает этого волшебного фильма».

«Читаю коммент. и реально понимаю, молодежь упущена… Фраза из «Ирония судьбы» «ул. 3-я строителей дом 25» — как не знать… обидно», — подчеркнула Светлана.

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