Москва, 30 ноября, 2015, 20:06 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2016 год, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября. Комитет поддержал поправку депутатов фракции «Единая Россия», касающуюся перераспределения более 300 млрд рублей.

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Из них 170 млрд рублей планируется направить на финансирование бюджетных кредитов регионам. «Увеличивается кредитная поддержка дешевыми бюджетными кредитами регионов — ставка 0,1% на 170 млрд. Таким образом, общая поддержка регионов составит 310 млрд. В первый раз в истории нашей бюджетной системы 240 млрд из них регионы получат сразу к началу года», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

На создание новых современных рабочих мест в школах, на ликвидацию третьей смены планируется направить 50 млрд рублей. На компенсацию расходов бюджета в части взноса на капитальный ремонт таких категорий населения, как инвалиды первой и второй группы, семьи с детьми-инвалидами, выделяется 5 млрд рублей. Для этих категорий граждан будет введена льгота в размере 50% на оплату капремонта. «Нам удалось восстановить все те сокращения, которые были по социально незащищенным гражданам, — это и организации инвалидов, это и дети, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации», — сообщил Макаров.

Комитет также одобрил поправку, которая расширит парламентский контроль за распределением 500 млрд рублей Резервного фонда правительства. Решение об использовании средств резерва будут принимать совместно представители Госдумы, Совета Федерации и правительства РФ. Ранее предполагалось, что правительство сможет принимать такие решения единолично.

43 млрд рублей дополнительно будет направлено на поддержку программ Республики Крым и Севастополя. 6,8 млрд рублей — на мероприятия по обеспечению капитального ремонта и содержания Крымской железной дороги. На развитие науки и технологий направляется почти 15 млрд рублей, на поддержку региональных СМИ — 300 млн рублей, 9,373 млрд рублей — на господдержку АПК.

Дополнительные средства выделяются вузам: в частности, 1 млрд рублей будет направлен МГУ, 1 млрд рублей — Санкт-Петербургскому государственному университету. 2,8 млрд рублей будет направлено на ликвидацию дефицита мест в общежитиях вузов, увеличение стипендиального фонда вузов составит 862 млн рублей.

Кроме того, в рамках подготовки бюджета ко второму чтению было решено профинансировать грантовую поддержку победителей всероссийского конкурса молодежных проектов на 250 млн рублей, российский центр патриотического воспитания молодежи на 40 млн рублей, поддержку президентских кадетских и суворовских училищ — на 1,5 млрд рублей.