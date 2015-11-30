Тбилиси, 30 ноября, 2015, 19:16 — ИА Регнум. Грузия и Великобритания договорились о развитии торгово-экономических соглашений. По информации МИД Грузии, соответствующее соглашение было достигнуто на встрече министра иностранных дел Грузии Георгия Квирикашвили с государственным министром Великобритании по вопросам торговли и инвестиций Фрэнсисом Модом.

Цитата из к/ф «Мимино». реж Георгий Данелия. 1978. СССР «Жарко, от тепла предметы расширяются, а эта кепка зимняя. Зимой твоя голова будет меньше»

Как известно, Георгий Квирикашвили находится в Великобритании, где принимал участие во второй встрече ежегодного грузино-британского «Уордропского диалога» (The Wardrop Dialogue).

Стороны обсудили состояние торгово-экономических отношений между двумя странами и перспективы их дальнейшего развития. Георгий Квирикашвили предоставил Фрэнсису Моду информацию о реформах, осуществленных правительством Грузии в разных отраслях и секторах экономики.

С британской стороны был выражен интерес к участию представителей деловых кругов в конкретных мероприятиях, что будет способствовать большей информированности о состоянии бизнеса и инвестиционных возможностях Грузии.

На встрече было подчеркнуто региональное значение Грузии и отмечено, что Грузия занимает ведущие позиции в регионе по экономическим реформам и ведению бизнеса. Представитель Великобритании положительно оценил инициативу премьер-министра Грузии о проведении форума Шелкового пути, на котором еще раз были продемонстрированы транзитные возможности страны.

Министры также обсудили выполнение Грузией соглашения об ассоциации с ЕС и его составной части — соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле, а также те возможности, которые открывают перед Грузией инвестиционные и экономические связи со странами ЕС.