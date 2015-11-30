Москва, 30 ноября, 2015, 19:15 — ИА Регнум. В Российскую Федерацию с особыми почестями сегодня, 30 ноября, доставлено тело Олега Пешкова — пилота сбитого в небе над Сирией турецкими ВВС фронтового бомбардировщика Су-24 Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Минобороны.рф Военный самолет с телом погибшего летчика на аэродроме Чкаловский встречал Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вместе с главнокомандующим Воздушно-космическими силами России генерал-полковником Виктором Бондаревым

Когда самолет Ан-124 с телом Пешкова вошел в воздушное пространство России, его сопровождали истребители.

Ан-124 приземлился на подмосковном аэродроме «Чкаловский». Там его встречали министр обороны России Сергей Шойгу и главком ВКС Виктор Бондарев.

Воинские почести Олегу Пешкову отдала рота почетного караула.

По просьбе семьи, погибшего летчик будет захоронен в Липецке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в первой половине дня Ан-124 с телом Пешкова вылетел из Анкары, куда тело было доставлено после того, как боевики передали его властям Турции в южном приграничном регионе этой страны.

25 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал документ о награждении троих российских военных. Погибшему пилоту Олегу Пешкову присвоено звание Героя России. Убитый во время спасательной операции морской пехотинце Александр Позынич награжден орденом Мужества. Выживший штурман сбитого Су-24 Константин Мурахтин также получил орден Мужества.