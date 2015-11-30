Тело Героя России Олега Пешкова доставлено в Подмосковье
Москва, 30 ноября, 2015, 19:15 — ИА Регнум. В Российскую Федерацию с особыми почестями сегодня, 30 ноября, доставлено тело Олега Пешкова — пилота сбитого в небе над Сирией турецкими ВВС фронтового бомбардировщика Су-24 Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.
Когда самолет Ан-124 с телом Пешкова вошел в воздушное пространство России, его сопровождали истребители.
Ан-124 приземлился на подмосковном аэродроме «Чкаловский». Там его встречали министр обороны России Сергей Шойгу и главком ВКС Виктор Бондарев.
Воинские почести Олегу Пешкову отдала рота почетного караула.
По просьбе семьи, погибшего летчик будет захоронен в Липецке.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в первой половине дня Ан-124 с телом Пешкова вылетел из Анкары, куда тело было доставлено после того, как боевики передали его властям Турции в южном приграничном регионе этой страны.
25 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал документ о награждении троих российских военных. Погибшему пилоту Олегу Пешкову присвоено звание Героя России. Убитый во время спасательной операции морской пехотинце Александр Позынич награжден орденом Мужества. Выживший штурман сбитого Су-24 Константин Мурахтин также получил орден Мужества.