Москва, 30 ноября, 2015, 18:52 — ИА Регнум. Законопроект о введении смертной казни для террористов и пособников депутаты фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и Михаил Емельянов направили на отзыв в Верховный суд и правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября. Парламентарии предлагают внести изменения в статьи 205 и 205.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающие в качестве исключительной меры наказания — смертную казнь за совершение, организацию и пособничество в организации террористических актов.

Цитата из х/ф «Д’Артаньян и три мушкетёра». Реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1978. СССР Атос и палач города Лилль

«В современном мире особо остро встала проблема терроризма.

Террористическая идеология не признает базовых человеческих ценностей, культурных и духовных основ, исключительную значимость неотъемлемых права человека, таких как право на жизнь», — отметил Миронов.

«Терроризм фактически противопоставил себя всему цивилизованному миру. Это доказывают произошедшие за последнее время беспрецедентные террористические акты с многочисленными человеческими жертвами, такие как крушение российского самолета, А 321, террористическая атака в Париже», — говорит он. «Организация и совершение подобных преступлений, пособничество в их совершении заслуживают самого сурового наказания, вплоть до физического уничтожения лиц их совершивших», — настаивает Миронов.