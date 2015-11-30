Москва, 30 ноября, 2015, 18:49 — ИА Регнум. Во вторник, 1 декабря, ранним утром с Земли можно будет увидеть звезду, которая является самой яркой в созвездии Девы. Об этом сегодня на странице «Вконтакте» сообщили сотрудники Большого Планетария Москвы.

vk.com/wall-79168331_2461 Spīca virginis

«Завтра на рассвете — при условии безоблачного неба — рядом с Венерой можно будет наблюдать самую яркую звезду в созвездии Девы — Спику», — говорится в записи.

В сообщении также пояснили, что Спика — это система, включающая в себя две звезды, которые вращаются с периодом примерно в 4 дня относительно друг друга. «Согласно Птолемею, измерение небесных координат Спики позволило Гиппарху открыть явление прецессии», — пояснили в планетарии.

Отметим также, что в переводе с латинского название самого яркого светила созвездия Девы переводится как «колос пшеницы». Это скопление звезд греки времен Гиппарха отождествляли с богиней плодородия и земледелия Деметрой, которая порождала живое, принимала мертвое, а также ее называли воплощением творческой энергии первобытного человека.

Что касается открытие явление процессии благодаря Спике, то этот космической объект находится очень близко с эклиптикой, поэтому иногда скрывается за Луной. Также можно наблюдать покрытие космического объекта планетами Солнечной системы, правда, это явление случается реже, чем лунное. Так, последний раз Спика скрывалась за Венерой в 1783 году. Очередное планетное затмение Спики можно будет увидеть в сентябре 2197 года.

Как обнаружить на небе самое яркое светило созвездия Дева? Жители Северного полушария для начала должны найти созвездие Большая Медведица, потом — Ковш в нем. От его ручки нужно смотреть вниз, там «попадется» сначала Арктура из другого созвездия Волопаса, за ней — Спика, бело-голубого цвета. С правой стороны от звезды должен находиться небольшой квадрат — созвездие Ворона.