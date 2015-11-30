Москва, 30 ноября, 2015, 18:46 — ИА Регнум. Российские боевые самолеты Су-34 впервые вылетели на выполнение боевого задания в Сирийской Арабской Республике не только с бомбами, но и с ракетами класса «воздух — воздух» малой и средней дальности. Такая мера предпринята в целях защиты от атаки другими самолетами. Об этом сегодня, 30 ноября, заявил журналистам представитель Воздушно-космических сил РФ полковник Игорь Климов.

Цитата из м/ф «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Реж. Иван Иванов-Вано. 1951. СССР Ветер

Он подтвердил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 сегодня впервые вылетели на задание с ракетами класса «воздух — воздух».

«Российские истребители-бомбардировщики Су-34 сегодня впервые вылетели на задание не только с авиационными бомбами ОФАБ-500 и корректируемыми авиабомбами КАБ-500, но и с ракетами «воздух — воздух» малой и средней дальности. Самолеты оснащены ракетами для защиты», — сказал Климов.

Он добавил, что ракеты снабжены головками самонаведения и способны поражать воздушные цели на расстоянии до 60 километров.

Такие меры Воздушно-космические силы России приняли после того, как турецкие ВВС преднамеренно сбили российский бомбардировщик Су-24. Турция утверждает, что Су-24 нарушил турецкое воздушное пространство и по этой причине был сбит. Однако никаких подтверждений этому нет.

Минобороны РФ заявляет, что Су-24 выполнял полет исключительно в воздушном пространстве Сирии и тому есть подтверждение данных объективного контроля.

Инцидент привел к резкому обострению отношений между Россией и Турцией.