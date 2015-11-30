Екатеринбург, 30 ноября, 2015, 18:26 — ИА Регнум. Для эффективного развития промышленности Свердловской области необходимо актуализировать и систематизировать инструменты поддержки отрасли, а также обозначить перечень приоритетных направлений и проектов для предоставления льгот и субсидий. Определяющим фактором при этом должны стать конкурентоспособность и востребованность продукции уральских предприятий на внешнем рынке. Такое поручение областному министерству промышленности и науки 30 ноября дал губернатор Евгений Куйвашев в ходе заседания президиума правительства, посвященного реализации мероприятий по развитию импортозамещения и научно-производственной кооперации в отраслях промышленности Свердловской области.

RIA Novosti Танки Т-34 на конвейере завода Уралмаш. 1942 год

» Перед нами стоит задача — наладить массовый выпуск именно качественной российской продукции, причём по приемлемой, экономически обоснованной цене, способной на равных конкурировать с зарубежными аналогами как на внутреннем, так и на внешнем рынке. У области уже есть хорошие наработки в агропроме: развивается собственная селекция, соответственно сокращается зависимость от импорта в семеноводстве, птицеводстве, молочной и мясной отрасли. Предстоит выводить на новый уровень легкую промышленность, производство лекарств и медицинской техники, широкой линейки товаров народного потребления «, — подчеркнул Евгений Куйвашев .

На государственном уровне в настоящее время осуществляется серьезная поддержка ипортозамещения — предприятия имеют существенные налоговые льготы, наращивается поддержка через Фонд развития промышленности, внедряются специальные инвестиционные контракты.

Как пояснил министр промышленности и науки Андрей Мисюра, от предприятий Свердловской области в Фонд поступило 122 заявки организаций с бюджетом проектов 53,4 миллиарда рублей. Сумма требуемого финансирования составляет почти 14 миллиардов рублей.

Уже принято положительное решение по поддержке четырех проектов Среднего Урала на общую сумму почти 1,78 миллиарда рублей. Большая часть проектов — это проекты машиностроительного комплекса — драйвера импортозамещения Свердловской области.

Всего же привлечено более трех миллиардов рублей из федерального бюджета на поддержку промышленного комплекса региона.

По словам Андрея Мисюры, также министерством организована работа по привлечению предприятий к участию в конкурсном отборе Минпромторга России на включение в перечень новых комплексных инвестиционных проектов. По итогам отбора в перечень КИП в 2015 году включено 6 проектов с общей суммой инвестиций — 14 миллиардов рублей и суммой поддержки более 300 миллионов рублей. В настоящее время проводится очередной этап отбора — предварительный прошли 13 заявок предприятий области. Предприятия, включенные в данный перечень, могут претендовать на получение субсидии на уплату процентов по кредитам, взятым в 2014—2016 годах на реализацию комплексных инвестиционных проектов.

» Мы должны самым внимательным образом проанализировать предложения, которые прозвучали на Госсовете, и принять необходимые организационные меры, чтобы увеличить федеральную поддержку нашего импортозамещения. Считаю, что инструменты поддержки необходимо систематизировать и обеспечить необходимое информирование промышленников обо всех имеющихся возможностях на региональном и федеральном уровнях. Минпромнауки также предстоит проанализировать приоритеты при предоставлении льгот и субсидий предприятиям. Главным критерием в этом случае должна стать конкурентоспособность и востребованность продукции уральских предприятий на внешнем рынке «, — отметил Евгений Куйвашев .

Также по итогам доклада президента ЗАО «Научно-производственный холдинг ВМП» Михаила Вахрушева губернатор поручил отраслевому министерству совместно с Советом главных конструкторов проработать возможность создания региональной программы трансферта импортных технологий для развития собственной промышленной базы. Как пояснил Михаил Вахрушев, в ряде случаев вместо того, чтобы «изобретать» велосипед, достаточно изучить уже имеющиеся технологии, в том числе, зарубежные, чтобы на их основе обеспечить развитие собственных.

» Я благодарен руководству Свердловской области за активную поддержку среднего и малого бизнеса, которая помогает нам развиваться и занимать новые позиции на рынке», — сказал президент ЗАО «Научно-производственный холдинг ВМП».

Евгений Куйвашев также поддержал предложение директора НПО автоматики Леонида Шалимова, который обратился к главе региона с просьбой сформировать темы в сфере создания опытно-конструкторских разработок для экспортно ориентированных предприятий, по которым можно было бы наладить производство отечественного оборудования и обеспечить импортозамещение. В частности, такие предложения предусматривается сформировать для «Газпрома».

Еще одно поручение губернатора касается поддержки инициатив АО «Институт реакторных материалов» в размещении ряда производств на территории Свердловской области для производства препаратов в ядерной медицине. Сегодня предприятие может производить линейку изотопов для создания гамма-ножа или гамма-пушки — передового оборудования при лечении неоперабельных опухолей головного мозга.

Особо Евгений Куйвашев отметил, что еще одним актуальным вопросом для области является подготовка профессиональных кадров для промышленности.

В этом плане Средний Урал — один из явных российских лидеров, и сегодня необходимо сделать все, чтобы закрепить это лидерство. Отсюда — повышенное внимание к программе «Уральская инженерная школа», профессиональным конкурсам «Славим человека труда», движению WorldSkills, другим проектам, направленным на поддержку и повышение престижа рабочих и инженерных профессий, формирование новой рабочей и интеллектуальной элиты региона. В 2016 году работа по созданию базовых кафедр, стимулированию профессионального образования будет продолжена.