Махачкала, 30 ноября, 2015, 18:19 — ИА Регнум. Сайгидпаша Умаханов официально назначен руководителем Министерства транспорта, энергетики и связи Дагестана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики сегодня, 30 ноября.

Сайгидпаша Умаханов

Слухи о назначении Умаханова на этот пост появились сразу после создания этого ведомства неделей ранее. Однако соответствующий указ за подписью главы Дагестана Рамазана Абдулатипова был издан только сегодня.

Напомним, ведомство, которое возглавил Умаханов, было сформировано указом главы региона 23 ноября. С этой целью было реорганизовано Министерство связи и телекоммуникаций РД, к которому перешли функции упраздненного Агентства по энергетике Дагестана и транспортная функция Агентства по транспорту и дорожному хозяйству РД. Последнее в итоге было переименовано в Агентство по дорожному хозяйству РД.

Сайгидпаша Умаханов известен прежде всего как бывший мэр города Хасавюрт, который он возглавлял с 1997 года до добровольной отставки в сентябре 2015 года. Новым главой города 22 октября был избран Зайнудин Окмазов. Умаханов с момента отставки до назначения министром возглавлял городской парламент Хасавюрта.