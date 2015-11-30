Москва, 30 ноября, 2015, 18:18 — ИА Регнум. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, движение автотранспорта на подведомственных Росавтодору трассах, связывающих Москву с другими регионами (М-10 «Россия», М-9 «Балтия», М-7 «Волга», М-6 «Каспий», М-5 «Урал», М-3 «Украина», М-2 «Крым») осуществляется в обычном режиме. Об этом 30 ноября заявили в пресс-службе ведомства.

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Информация о том, что в акциях протеста грузоперевозчиков в регионах участвует несколько сотен или, по некоторым оценкам, тысяча автомобилей, не соответствует действительности, подчеркнули в Роставтодоре. «Большегрузный транспорт выполняет свои рабочие рейсы без сбоев, и в регионах в настоящее время скоплений движущихся на подъездах к столице автоколонн дальнобойщиков не наблюдается», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. При этом в ведомстве подтвердили, что на 787-м километре трассы «Каспий» отмечен проезд группы из 6 фур. В Оренбурге на дороге местного значения по улице Загородное шоссе проводят «стоячую» забастовку на обочине 39 грузовиков. «На месте за порядком следят экипажи ГИБДД. Под контролем правоохранительных органов также находятся группы большегрузных автомобилей, рассредоточенных на обочинах автомобильной дороги федерального значения Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала (45 фур) и трассы М-29 «Кавказ» в районе Хасавьюрта (40 фур)», — добавили в ведомстве.

С перевозчиками, сообщили в Росавтодоре, «ведется разъяснительная работа с перевозчиками». «Зачастую многие водители не владеют последними данными о введенной системе, например, о сниженных тарифах и уменьшении штрафов, о том, что для незарегистрированных пользователей есть возможность оформить онлайн разовую маршрутную карту всего за несколько минут. Наша задача разбить этот информационный вакуум, поэтому стараемся вести каждодневные переговоры с дальнобойщиками на местах», — заверили в ведомстве. При этом глава Росавтодора Роман Старовойт заявил, что «к тем, кто своими намеренными действиями будет пытаться саботировать движение на транспортных артериях нашей страны, будут применяться соответствующие меры со стороны правоохранительных органов».

Напомним, с 15 ноября на всех федеральных трассах России запущена в эксплуатацию система взимания платы с грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн, получившая название «Платон». Эта инициатива вызвала массовое недовольство дальнобойщиков, в ряде регионов прошли акции протеста.

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