Чебоксары, 30 ноября, 2015, 18:17 — ИА Регнум. В столице Чувашии потеплело, и пошёл ледяной дождь, на дорогах — гололедица, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В ГИБДД Чувашии просят водителей и пешеходов в связи с резкими изменениями погодных условий просят быть аккуратнее на дорогах.

ИА REGNUM Заволжье

Между тем, автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов считает, что скоро температура перейдет в плюсовую зону, и осадки должны закончиться. Повторения прошлогодней истории сегодня не ожидается, уверен синоптик-любитель. Напомним, 17 октября 2014 года Чувашию накрыл ледяной дождь и мокрый снег, оставив без электричества населенные пункты в 12 муниципалитетах. В республике был объявлен режим ЧС. По итогам лесопатологических обследований выявлено 2862 куб. метров поврежденных деревьев, ущерб оценивался в 8 млн рублей.

ГИБДД распространила обращение к водителям с просьбой держаться на безопасной дистанции и соблюдать скоростной режим, а пешеходам внимательнее переходить дорогу и «ни в коем случае не перебегать перед движущимися автомобилями, так как при гололеде машины просто могут не остановиться вовремя». Госавтоинспекция также рекомендует оставить машину дома и воспользоваться общественным транспортом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре в Чувашии среднемесячная температура декабря будет на 1 градус теплее нормы с количеством осадков немного больше обычного. В начале месяца ожидается теплая погода, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. 5−6 декабря южный циклон может принести сильные снегопады. В начале второй декады прогнозируется сухая погода с понижением ночных температур до — 20 градусов мороза. В середине месяца ненадолго придет оттепель, после которой на несколько дней снова подморозит, ожидаются метели. Последняя декада декабря ожидается существенно теплее нормы с небольшими осадками. Морозы вернутся только в канун Нового года.

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