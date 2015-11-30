Цюрих, Швейцария, 30 ноября, 2015, 18:02 — ИА Регнум. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) объявила имена трех претендентов на «Золотой мяч». Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-служба ФИФА.

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Сообщается, что лучшим футболистом 2015 года может стать или аргентинец Лионель Месси, или бразилец Неймар (оба из «Барселоны»), или португалец Криштиану Роналду («Реал»).

Напомним, ранее издание El Mundo Deportivo сообщало, что «Золотой мяч"-2015 достанется форварду «Барселоны» Лионелю Месси, который по итогам голосования получил 414 очков (82,4%).

Таким образом, Месси может получить «Золотой мяч» в пятый раз.

Официально о присуждении «Золотого мяча» за 2015 год будет объявлено 11 января будущего года на церемонии в Цюрихе. В голосовании принимали участие тренеры и капитаны национальных сборных, а также представители СМИ.