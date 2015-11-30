Москва, 30 ноября, 2015, 17:50 — ИА Регнум.

Минфин РФ допускает, что цены на нефть в 2016 году опустятся ниже 40 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова.

ИА REGNUM Антона Силуанов

«Пока нет оснований говорить о возможности повышательных трендов по цене на нефть. Мы таких перспектив не видим», — сказал министр.

Силуанов сообщил, что цена на нефть ниже 40 долларов за баррель «возможна».

По его мнению, на снижении стоимости нефти может повлиять замедление мирового экономического роста, а также готовность Ирана наращивать добычу нефти.

«В следующем году мы видим серьезные риски. Остаются вопросы с дополнительными тратами, включая урегулирование задолженности ВЭБа. Если такие риски реализуются, я не исключаю, что нужно будет проводить мобилизацию ресурсов в следующем году», — сказал Силуанов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно принятому Госдумой в первом чтении проекту федерального бюджета на 2016 год, средняя прогнозная цена на нефть составит в 2016 году 50 долларов за баррель.