Вильнюс, 30 ноября, 2015, 17:31 — ИА Регнум. Дефицит центральной власти Литвы за десять месяцев 2015 года составил 198,5 млн евро или 0,54% прогнозируемого ВВП 2015 года, показали данные Министерства финансов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 ноября.

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Доходы центральной власти за 10 месяцев составили 8,645 млрд евро, расходы — 8,385 млрд евро. Сделки с нефинансовым имуществом в январе-октябре составили 458,6 млн евро.

49,3% доходов центральной власти за десять месяцев составили налоги, 40,6% — социальные взносы. За этот период самую большую часть расходов составили социальные выплаты — 53,1% и дотации — 14,4%.

Дефицит центральной власти в октябре составил 134,5 млн евро или 0,36% прогнозируемого ВВП 2015 года. Доходы сектора центральной власти в этом месяце составили 845,5 млн евро, расходы — 900,4 млн евро, а сделки с нефинансовым имуществом — 79,6 млн евро.

В октябре основную часть доходов сектора центральной власти составили налоги (42,9%) и социальные взносы (41,6%). Самую большую часть расходов составили социальные выплаты (49,6%).