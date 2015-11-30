Калуга, 30 ноября, 2015, 17:08 — ИА Регнум. Одно из лучших образовательных учреждений Калужской области — калужская средняя школа № 25 отметила свое 70-летие. Как сообщили сегодня, 30 ноября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы, в связи с юбилеем, в адрес педагогического коллектива, бывших руководителей школы и учителей-ветеранов было сказано много теплых слов.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Среди почетных гостей присутствовал заместитель губернатора области Александр Авдеев. От имени градоначальника Калуги и муниципалитета города с приветственным словом выступил заместитель городского головы Юрий Моисеев.

Поздравили педагогический коллектив с юбилеем и депутаты городской Думы Сергей Чаплин и Юрий Титков.

Депутаты поблагодарили учителей за многолетний плодотворный труд и значительный вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения. Коллективу школы было торжественно вручено Благодарственное письмо главы городского самоуправления Калуги.