Париж, 30 ноября, 2015, 16:56 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит встречу с президентом США Бараком Хусейном Обамой в Париже «на полях» климатической конференции. Саммит проходит во французской столице сегодня, 30 ноября.

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Это уже вторая встреча Владимира Путина с Бараком Хусейном Обамой за последние две недели. 15 ноября лидеры двух стран провели 20-минутную беседу в турецкой Анталье на саммите G20. По неподтвержденным данным, Путин и Обама обсуждали тогда ситуацию в Сирии и на Украине, а также борьбу с «Исламским государством».

Напомним, сегодня в Париже собирались лидеры 138 стран, чтобы обсудить состояние климата на планете. На ближайшие сутки саммит признан главной площадкой, в кулуарах которой могут обсуждаться глобальные вопросы мировой политики и безопасности.

Конференцию освещают 40 тысяч журналистов, экспертов и общественников из разных стран мира.

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