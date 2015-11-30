Нужно было больше сопротивляться реформе РАН — академик Спирин
Москва, 30 ноября, 2015, 18:55 — ИА Регнум. Академик РАН Александр Спирин уверен, что нельзя позволять чиновникам управлять наукой. Об этом он заявил 30 ноября в ходе круглого стола «Спасение науки как важнейший фактор безопасности России» в пресс-центре ИА REGNUM. «Если так будет, — это провальное дело, за исключением тех случаев, когда что-то разработано и это надо запустить в производство. Пример — атомная бомба», — подчеркнул он.
Основным препятствием успешного реформирования науки академик считает то, что этим занялись чиновники, к тому же в отечественной науке произошли необратимые вещи. А самое страшное, что могло случится, это объединение трех академий. И именно это и делает проблему необратимой, по его словам. «Например, у медиков и «сельскохозяйственников» настолько разные менталитеты, настолько разный подход к делу, настолько разные критерии оценки деятельности, что совершенно не понятно, как это объединять. И тут вдруг издается указ — объединить. И я понял, что это конец», — заметил Спирин.
Что касается будущего российской науки, то тут биохимик оказался пессимистом. «Я пессимист в этом плане, у меня прогнозы плохие. То, что наделано, наделано так сильно, что отмыть этот двор будет трудно», — заключил Спирин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист Владимир Губарев в своей книге «Убийство РАН» так писал о реформе:
«27 июня 2013 года на заседании Правительства о необходимости реформирования Академии наук заявил Дмитрий Медведев. Затем с докладом выступил министр образования и науки. Суть предлагаемой реорганизации по Ливанову выглядит так: ликвидация прежних структур РАН; создание Агентства научных институтов, которому передаются научные организации трех Академий — РАН, РАМН И Академии сельскохозяйственных наук; утверждение правительством РФ всех программ фундаментальных научных исследований. Взрыв возмущения ученых последовал незамедлительно — начались митинги, письма, протесты.