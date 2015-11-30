Москва, 30 ноября, 2015, 18:49 — ИА Регнум. Церемония заложения камня на месте будущего монумента участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС состоялась 30 ноября в Парке Победы на Поклонной горе. Организатором мероприятия выступил московский городской союз общественных объединений «Союз «Чернобыль» Москвы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония заложения камня на месте будущего Монумента участникам ликвидации последствий катастрофы Чернобыльской АЭС

Мероприятие приурочено к 29-й годовщине завершения строительства объекта «Укрытие» — «Саркофаг» на Чернобыльской АЭС. Участники церемонии закладки первого камня, при сопровождении оркестра и почетного караула, возложили на площадку будущего монумента венки и цветы в память жертв катастрофы и ликвидаторов последствий аварии на АЭС.

В церемонии приняли участие президент союза «Чернобыль» Вячеслав Гришин, замглавы МЧС России Сергей Воронов, а также участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеющие особые заслуги перед государством и обществом, среди которых Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои России и участники Великой Отечественной войны.