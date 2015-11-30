Заложен первый камень монумента чернобыльцам в Москве: фоторепортаж
Москва, 30 ноября, 2015, 18:49 — ИА Регнум. Церемония заложения камня на месте будущего монумента участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС состоялась 30 ноября в Парке Победы на Поклонной горе. Организатором мероприятия выступил московский городской союз общественных объединений «Союз «Чернобыль» Москвы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Мероприятие приурочено к 29-й годовщине завершения строительства объекта «Укрытие» — «Саркофаг» на Чернобыльской АЭС. Участники церемонии закладки первого камня, при сопровождении оркестра и почетного караула, возложили на площадку будущего монумента венки и цветы в память жертв катастрофы и ликвидаторов последствий аварии на АЭС.
В церемонии приняли участие президент союза «Чернобыль» Вячеслав Гришин, замглавы МЧС России Сергей Воронов, а также участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеющие особые заслуги перед государством и обществом, среди которых Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои России и участники Великой Отечественной войны.