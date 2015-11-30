Ереван, 30 ноября, 2015, 15:54 — ИА Регнум. Очередную волну активности в социальных сетях Армении, как, впрочем, и иных стран, спровоцировала напряженная ситуация в российско-турецких отношениях. Собственно, последняя тема касается Армении и армян непосредственно, так что иное ожидать было неверным. Причем жизнь в сети зачастую протекает в отрыве от реального положения дел и настроений в обществе. По крайне мере, так считает ереванский специалист по информационной безопасности Тигран Кочарян.

Из архива интервьюируемого Тигран Кочарян

ИА REGNUM: Какие блоги или социальные сети пользуются наибольшей популярностью в Армении?

По блогам сейчас в Армении не очень, так как Facebook практически вытеснил их с медиапространства. А наибольшей популярностью кроме Facebook пользуются «Одноклассники», просто политический бомонд и обсуждения проходят в Facebook, да и трафик большинства электронных СМИ Армении идет через него.

ИА REGNUM: Монополия Facebook?

По политической повестке, да. Третья по популярности сеть «ВКонтакте», но там в основном русскоязычная диаспора. Twitter развивается медленными темпами и пока не столь популярен, как вышеперечисленные ресурсы. Армяне не могут укладываться в 140 символов.

ИА REGNUM: Какую роль социальные сети играют в формировании настроений в обществе Армении, насколько широко используются их возможности общественными движениями, вспомним хотя бы так называемый «электромайдан» летом этого года

Соцсети играют достаточно весомую роль для создания различных инициатив или протестных групп, однако многие часто ошибаются, пытаясь экстраполировать настроения в сети на все население Армении.

ИА REGNUM: В чем ошибка?

Многие акции, которые набирают тысячи лайков в сети, не собирают на улицах даже 1−2 процентов лайкнувших. Во-первых, несмотря на то, что в Facebook зарегистрировано около 600 000 акаунтов из Армении, не все они постоянно участвуют в политических процессах. Есть области страны, которые слабо интегрированы в соцсети. Многие предпочитают обойтись лайком и не выходить на улицу, поэтому соцсети считаются также и хорошим инструментом для выпускания пара. По так называемому «электромайдану» или акции против повышения цен на транспорт, Facebook сыграл одну из главных, но не самую главную роль. Здесь все же сыграло роль желание многих стать сопричастными к процессу, а также лично выдвинуть справедливые требования, не носящие в себе политическую составляющую. Замечено, что при политизации или «партизации» гражданских процессов все они быстро затухают, так как идет расслоение протестующих и нежелание пиарить какие-то партии или политиков

ИА REGNUM: То есть если судить по соцсетям, то в них в основном «сидит» оппозиционно настроенная часть общества, что не отражает реальной картины общественных настроений?

Оппозиционно настроенная часть более активна в сети, более шумна и агрессивна. Зачастую многие, кто имеет отличное от активистов мнение, просто стараются не ввязываться в обсуждения и не выражать точку зрения, дабы не быть заклеванными фейсбучными «ястребами». В связи с этим порой может складываться неправильное впечатление, что армянское общество в целом придерживается фейсбучных трендов. Например, это очевидно по антироссийским трендам в соцсетях и реальным отношениям армян к России.

ИА REGNUM: Кстати, о последнем. После начала российской кампании в Сирии российская тематика в интернете особенно актвизировалась. Какие настроения и мнения царят в Армнете по этой проблеме? Как в Армнете относятся к роли Москвы в ближневосточных делах, как в общем комментируют?

Если отбросить маргинальные мнения заштатных россияфобов, в армянском сегменте социальных сетей действия России в Сирии поддерживаются большинством пользователей, а после инцидента с самолетом и осложнением российско-турецких отношений — подавляющим большинством как фейсбучных армян так и внефейсбучных. Тут несколько факторов. Во-первых, сирийские армяне в основном поддерживают действующего президента Сирии Асада, и после захвата армянонаселенного Кесаба войсками сирийской оппозиции, симпатии окончательно перешли на его сторону и поддерживающих его стран. Ну, а по Турции тут даже и объяснять ничего не стоит.

ИА REGNUM: А отмеченные вами маргиналы — идейные или на зарплате?

Честно, не знаю. Но если человек круглые сутки сидит в соцсетях, то вряд ли полностью идейный. Прозападным крылом нашего общества очень долгое время насаждалась идея, что Россия, мол, сдаст Армению Турции и Азербайджану, а сейчас эта годами насаждаемая теория в одночасье рухнула. Поэтому ребята пока только выходят из состояния шока и придумывают другие варианты. С другой стороны замечу, что основная часть тех, кто поддерживает действия России в Сирии, не спешит следовать заветам Жириновского и сломя голову бежать освобождать армянские земли или объявлять войну Турции. Так как многие в Армении помнят, чем эти ситуации заканчивались в прошлые времена. Поживем — увидим.