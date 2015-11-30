Москва, 30 ноября, 2015, 15:38 — ИА Регнум. Поражение Российской Академии наук в вопросе о подведомственности институтов стало началом проблем для всей фундаментальной науки, заявил 30 ноября на круглом столе «Спасение науки как важнейший фактор безопасности России», проходящем в пресс-центре ИА REGNUM, академик РАН Александр Некипелов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Некипелов

«Я не верю и не верил в возможность эффективного существования системы, основанной на двух ключах: как только институты стали подведомственные не РАН, а ФАНО, второй ключ, который якобы передали Академии — это ключ от чужого дома», — подчеркнул академик.

Среди важнейших последствий реформы Некипелов отметил отток молодежи из науки. Ранее, в 2006—2008 годах, когда зарплаты удвоились, молодежь, по словам Некипелова, поверила в возможность заниматься исследованиями и не быть «в ужасном материальном положении», однако вследствие реформ начался обратный процесс.

Он усомнился в том, что власть признает ошибку, поэтому будет правильно, если власть перейдет ко второму этапу реформ, в соответствии с которым у Академии наук останется роль совета ученых со всеми «реальными и мифическими функциями». Научному же сообществу с наименьшими издержками выйти из этого положения можно, создав новую самоуправляемую организацию по типу Академии наук, с институтами и правом менять институциональную структуру.

Александр Некипелов также сделал предположение о будущем российской науки: «Мы стоим на грани потери целостной фундаментальной науки, это адекватная оценка тому, что сейчас происходит. Это не значит, что у нас исчезнут отдельные хорошие ученые, они останутся, — считает академик РАН, — останутся очень хорошие лаборатории, даже институты. Что мы теряем — мы теряем целостную фундаментальную науку. Это очень большая ценность, и в особенности сейчас мы это должны понимать лучше, чем когда-либо с учетом тех проблем, с которыми сейчас сталкивается страна».