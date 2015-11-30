Санкт-Петербург, 30 ноября, 2015, 15:47 — ИА Регнум. 1 декабря в Санкт-Петербурге стартует проект «Литературная классика на экране». В течение месяца в киноцентре «Ленфильм» будет открыта выставка, посвящённая Году литературы, а в кинозале пройдут показы фильмов-экранизаций произведений русских классиков и творческие встречи с режиссёрами. Программу откроет показ немого художественного фильма «Шинель», созданного режиссерами Григорием Козинцевым и Леонидом Траубергом в 1926 году. Трансляция немое кино пройдет в классическом варианте — с живым музыкальным сопровождением и под руководством концертмейстера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Шинель». Реж. Григорий Козинцев, Леонид Трауберг. 1926. СССР «Шинель»

Как пояснили в пресс-службе «Ленфильма», на выставке представят несколько инсталляций: «Уголок писателя XIX века»; лабораторию из фильма «Завещание профессора Доуэля» по роману писателя-фантаста Александра Беляева; уголок гостиной Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. По словам куратор выставки, режиссёра и историка кино Александра Позднякова, посетителям представят уникальные артефакты созданных на «Ленфильме» экранизаций: костюмы и реквизит героев, эскизы, режиссерские сценарии, а также архивные материалы и многое другое.

«Мы хотели не только напомнить зрителю о картинах, но и показать, как эти картины создавались, как писался сценарий, какими были костюмы», — комментирует Поздняков корреспонденту ИА REGNUM, — «Кроме того, нас интересовали актёры: например, режиссёр Евгений Червяков снимался в роли Пушкина в своём фильме «Поэт и царь», в картине «Белинский» Гоголя играл Георгий Вицин. На выставке будет представлен большой коллаж из фотографий под названием «Писатели на экране», где будет видно, какими были актёры в роли того или иного автора».

Рассказывая о выставке, Поздняков отметил: «В программу кинопоказов включены известные фильмы по произведениям наших великих писателей и драматургов. Мы решили сосредоточится на классике, хотя безусловно есть и огромное количество современных произведений, которые были с успехом экранизированы. Но в Год литературы мы решили представить вниманию зрителей именно то, что является классикой и занесено в анналы нашей русской литературы… Это уже не первая наша выставка. Весной нынешнего года мы представляли экспозицию, посвящённую Победе в Великой Отечественной Войне: «Ленфильм. Фильмы Победы», была также выставка по творчеству Антона Павловича Чехова — «Чехов. Петербург. Кино», выставка экранизаций Гамлета «50 лет фильму «Гамлет» и многие другие».

В кинопрограмме проекта «Литературная классика на экране»: