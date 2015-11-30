Калуга, 30 ноября, 2015, 15:21 — ИА Регнум. Распоряжением главы Калужской области на должность заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора области назначен Алексей Никитенко, ранее возглавлявший администрацию Ферзиковского района. Изменения в структуре правительства региона были озвучены сегодня, 30 ноября, на совещании регионального кабинета министров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kaluganews.ru Заместителем губернатора — руководителем администрации губернатора Калужской области назначен Алексей Никитенко

Среди курируемых Никитенко вопросов — взаимодействие органов исполнительной власти и местного самоуправления, развитие информационного общества, внутренняя политика и массовые коммуникации.

Освободивший свой пост Александр Авдеев назначен заместителем губернатора, отвечающим за реализацию государственной политики в социальной сфере. На заместителя губернатора Руслана Смоленского возложена координация строительной, жилищно-коммунальной, дорожной и лесной отраслей, экологии и благоустройства территорий.