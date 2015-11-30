Москва, 30 ноября, 2015, 14:55 — ИА Регнум. «Мы знаем по программам Топ-100, по программам привлечения иностранных специалистов, иностранных студентов, что по-прежнему молодежь мира едет в США, в Великобританию, Францию, Австралию. Это объективная ситуация, которая показывает, что два года реформ ситуацию в России не изменили», — заявил 30 ноября в ходе круглого стола «Спасение науки как важнейший фактор безопасности России» в пресс-центре ИА REGNUM академик РАН, вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Асеев

В своем выступлении академик Асеев привел сравнительные цифры из доклада ЮНЕСКО по науке. Из которого следует, что больше всего средств в развитие науки вкладывают США (28,1%), Китай (19,6%) и ЕС (19,1%). Вклад России составляет 1,7%. Количество исследователей в 2007—2013 гг. сократилось с 469,1 тыс. до 440,6 тыс. Мировым лидером остается ЕС, которого стремительно догоняет Китай, обогнавший по количеству исследователей США, занимающие 3-ю строчку рейтинга. «Доля Российской Федерации, в том числе научных сотрудников, уменьшилась почти в 1,5 раза с 7,3% до 5,7%», — отметил Асеев.

Говоря о том, где современная молодежь хотела бы учиться и работать, ученый привел в пример программу Топ-100, программы привлечения иностранных студентов и специалистов, из которых становится понятно, что по-прежнему молодежь едет в США, Великобританию, Францию и Австралию. «Это как бы объективная ситуация, которая показывает, что два года реформ ситуацию не изменили. Поэтому спрашивается, зачем мы делали реформу?» — задался вопросом академик.

Академик подчеркнул, что понимание необходимости реформ есть у всего научного сообщества. Вопрос в том, что момент для реформирования был выбран не случайно. Ведь авторы реформ остались неизвестными. У людей, называющих себя реформаторами, возникло понимание, что Академия наук может превратиться в очень высококонкурентную организацию — в первую очередь, конечно, речь идет о конкуренции за бюджет, за крупные инвестиции, которые будут вкладывать в науку крупнейшие отечественные корпорации, — высказал свои предположения ученый. «На мой взгляд, этот закон — попытка организовать конкуренцию в науке не совсем правильными методами, откровенно говоря, нечестными», — заявил Асеев.

В заключение ученый обратил внимание собравшихся на то, что со времени принятия закона о реформировании РАН ситуация изменилась кардинально. Перед наукой и учеными встали проблемы безопасности — не просто оборонных технологий и программы развития ВПК, а вопросы продовольственной безопасности, безопасности, связанной со здравоохранением, и так далее, которые без академии просто не решаются. «Я прекрасно понимаю те настроения, которые царят в силовых структурах нашего правительства. Они просто в шоке от происходящего. Потому что кто будет готовить фундаментальный задел для следующего этапа Госпрограммы вооружений?» — заключил академик.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, академик Асеев заявлял, что гиганты ушли в историю, ни на гран не изменив своей позиции:

«Мы остались лицом к лицу с множеством пигмеев, которые ринулись перекраивать российскую науку — главную, быть может, надежду России на достойное место в истории ХХI столетия, а её граждан — на цивилизованную жизнь. Основных признаков «пигмейства» назовем три. Первый — подростковая уверенность в своей правоте. «Неоптимальная структура государственного сектора фундаментальных исследований сдерживает их развитие и препятствует появлению новых точек роста», — лихо высказался в самом начале реформирования РАН один из его сторонников. Но этот человек не рискнул назваться автором пресловутого законопроекта. Потому что второй симптом карликовости — это отказ от персональной ответственности за что бы то ни было. «Все решения, которые принимаются, имеют ясную цель и реализуются под конкретные задачи, которые понятны инициаторам и поддерживаются сообществом», — на голубом глазу говорит другой реформатор. Если безликие «инициаторы» и «сообщества» имеют фамилии, почему же он их не называет? Стесняется?»