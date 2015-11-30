Киев, 30 ноября, 2015, 14:59 — ИА Регнум. Вчера, 29 ноября, в Мариуполе и Красноармейске (Донетчина, под контролем ВСУ) прошли местные выборы мэров городов и депутатов в горсоветы. По состоянию на 30 ноября местные ТИК продолжают подсчет голосов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Сдаётся мне, мы на пороге грандиозного шухера

Напомним, что 25 октября — в день проведения местных выборов на Украине — в Мариуполе и Красноармейске процесс был сорван, формальной причиной были объявлены проблемы с бюллетенями.

Безопасность обеспечивала полиция и ДУК «Правый сектор»

Для проведения избирательного процесса 29 ноября были приняты беспрецедентные меры безопасности. К примеру, в Мариуполе за безопасностью следили 442 сотрудника полиции, заявил начальник т.н. «Мариупольского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области» Николай Побойный.

Всего общественный порядок в городе охраняло 70 пеших патрулей и 37 групп быстрого реагирования. В резерве находилось 105 сотрудников полиции, 45 сотрудников несли службу по охране блокпостов. При этом за соблюдением порядка на избирательных участках в Мариуполе также были привлечены бойцы ДУК «Правый сектор». По словам Побойного, бойцы были официально зарегистрированы и на законных основаниях находились на избирательных участках.

Предварительные итоги

Согласно данным экзит-пола украинской компании Research & Branding Group (RBG), на выборах мэра Мариуполя лидирует самовыдвиженец Вадим Бойченко — директор по персоналу и социальным вопросам на ММК им. Ильича, который входит в холдинг «Метинвест» украинского олигарха Рината Ахметова. Как гласят данные соцопроса, Бойченко набрал 71,7% голосов. На втором месте рейтинга расположился Максим Бородин, который набрал 9,5%, третий Юрий Тернавский — 7,2%.

Согласно данным экзитпола, в Мариупольский горсовет проходят лишь две партии: «Оппозиционный блок» и «Сила людей» — за «Оппозиционный блок» отдали свои голоса 66,5% избирателей, за «Силу людей» — 10,5%.

Выборка исследования RBG составила 2000 респондентов, которые были опрошены на 40 избирательных участках. Выборка является репрезентативной для города Мариуполь и состоит из проголосовавших на избирательных участках. Статистическая погрешность выборки не превышает ± 2.5%.

Отметим, что назначенный Киевом т.н. глава «Донецкой областной военно-гражданской администрации» Жебривский назвал опрос «попыткой деморализовать людей». По его словам, R&B Group — известная компания, которая проводит экзитполы в интересах политической силы.

«Мы фиксировали таких интервьюеров которые ставили только около имени конкретного кандидата и политической силы галочку. Общественные активисты их разогнали… Ни одна заслуживающая доверия организация опросов не проводила», — сказал Жебривский.

В свою очередь в Красноармейске на должность мэра лидирует бывший представитель Партии регионов и, по мнению СМИ, явный «сторонник ДНР» Руслан Требушкин, а в горсовет — оппозиционная (по отношению к нынешней власти) партия «Видродження».

Явка на выборах превысила 35%

Явка в Мариуполе и Красноармейске составила более 35%, заявила координатор гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская. «Явка официально с избирательных участков — 36,2%. Данные явки за счет счетчиков, которые использовали наши наблюдатели — 34,7%. Но мы имеем погрешность, это 1,18%», — сказала Айвазовская. По ее словам, в Красноармейске на избирательных участках зафиксировано 36,4% от числа местных жителей.

В свою очередь журналистка Красноармейска Лилия Боровая заявляет о том, что городская избирательная комиссия завышает данные явки. По ее словам, данные избирательной комиссии о количестве проголосовавших жителях не совпадают с результатами мониторинга журналистов, которые добровольно вызвались наблюдать за ходом избирательного процесса в городе. Она отметила, что между данными комиссии и результатами журналистов возникла разница в 4%. Несостыковки с явкой избирателей также подтвердила кандидат в депутаты Красноармейского горсовета Анна Денисенко.

Нарушения — несущественные

В течение суток в Мариуполе и Красноармейске было зарегистрировано 64 сообщения о возможных нарушениях, связанных с выборами, сообщает пресс-служба т.н. «управления Национальной полиции в Донецкой области».

При этом от мариупольцев поступило 59 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства, от жителей Красноармейска — пять. В Единый реестр досудебных расследований внесен всего один факт нарушения.

«Большинство из них (нарушений) — незначительные и связаны с нарушением процесса голосования и предвыборной агитации. Граждане обращались в полицию по поводу вбрасывания, повреждения бюллетеней, проведения опросов на избирательных участках, попытку продажи голоса избирателя за отдельного кандидата, отказ голосования на дому, и т.д. Зарегистрированы единичные факты, в которых усматриваются признаки уголовного правонарушения», — говорится в материале.

Вместе с тем, о фальсификациях на выборах мэра Мариуполя заявил кандидат в мэры от политической партии «Батькивщина» Александр Ярошенко.

«Были нарушения, как по Левому берегу, это члены городских участковых комиссий игнорировали закон, голосовали на избирательных участках, а они должны были голосовать по месту жительства. Фактически 70% членов комиссий Орджоникидзевского района проголосовали на избирательных участках. Также был включен колоссальный админресурс, как со стороны «Метинвеста», так и со стороны другого кандидата на мэры и партии «Солидарность», — рассказал Ярошенко.

При этом в Мариуполе на одном спецучастке (в больнице) бюллетени признали недействительными, проинформировали наблюдатели гражданской сети «Опора». Участковая комиссия № 142 439 (ул. Гагарина, 114/116) признала все бюллетени не подлежащими к учету, поскольку в трех урнах не было печати на контрольных листах. Всего в урнах находилось 57 бюллетеней.

В Красноармейске участковый избирком признал недействительным голосование на избирательном участке № 141 088, где были различия в количестве проголосовавших и бюллетеней, сообщают наблюдатели Донецкой областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины» и Гражданской сети «ОПОРА».

«Члены комиссии не смогли достоверно установить результаты волеизъявления избирателей из-за исчезновения 329 бюллетеней для голосования за кандидатов на должность городского головы и 343 бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты горсовета», — говорится в сообщении организаций.

Второй тур выборов в Мариуполе может пройти 20 декабря, если в ходе прошедшего голосования ни один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский.

«В случае возникновения оснований — в случае, если в Мариуполе ни один из кандидатов на пост мариупольского городского главы не наберет абсолютного большинства голосов избирателей во время сегодняшнего голосования, тогда мариупольская городская избирательная комиссия будет иметь для рассмотрения назначение повторного голосования», — уточнил Охендовский.

Итоги местных выборов в Мариуполе и Красноармейске были крайне критично восприняты экспертными кругами и политиками в Киеве.

«Сколько оккупаций должен перенести Мариуполь, чтобы искоренить вирус Русского мира и Ахметова? После всех смертей и обстрелов в городе 2/3 голосуют за Оппоблок. Поневоле задумаешься на тем, чтобы лишить (хоть и на время) население временно оккупированных территорий избирательного права после деоккупации. Антидемократично, но по другому эту заразу не вылечить», — предлагает, например, политолог Тарас Березовец.