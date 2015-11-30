Омск, 30 ноября, 2015, 14:27 — ИА Регнум. В Омске за месяц из-за гололеда в травмпункты обратились 2 314 местных жителей, в том числе 493 ребенка.

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В связи с этим мэру Омска задали вопрос, какие меры предпринимаются для устранения гололеда. «Для устранения погодного явления нужно обратиться к Всевышнему, а органы местного самоуправления такими полномочиями не располагают», — цитирует главу города Вячеслава Двораковского Оm1.ru.

«А для того чтобы гололедные явления на дорогах были устранены, нужно действовать строго по правилам и нормам благоустройства: вовремя убирать снег, вовремя посыпать песко-соляной смесью и так далее», — добавил мэр.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в этом году погодные условия в Омске существенно ухудшили обстановку на дорогах и тротуарах. Например, 21−22 октября в областном центре выпало рекордное количество снега. В городе образовались многокилометровые пробки. Омичи жаловались, что передвигаться по городу практически невозможно.

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А в январе текущего года, когда городские власти пытались устранить последствия сильных снегопадов, Двораковский предложил не менее экстравагантный метод решения проблемы. «Еще недельку мы вот таким усиленным составом поработаем, сейчас погода позволяет, и основные проблемы будут решены. Мы будем самые сложные — межквартальные — проезды очищать, ну и сходим в церковь, поставим свечку, чтобы больше снег не падал», — заявил мэр.

Добавим, проблемы из-за гололеда и снега возникают этой осенью и в других регионах Сибири.

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