Москва, 30 ноября, 2015, 14:17 — ИА Регнум. Проверить законность расходования средств, потраченных на строительство «Ельцин-Центра», открытого в Екатеринбурге, предложил Росфинмониторингу и Счетной палате депутат Госдумы Валерий Рашкин. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, депутат Госдумы обратил внимание на то, что «этот грандиозный мемориал, воздвигнутый в память одного из самых одиозных российских политиков, который развалил страну и вверг ее в нищету и кровопролитие, был построен на бюджетные деньги».

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«При этом ни на сайте управделами президента, ни в других источниках нет никакой информации о том, сколько же в итоге народных денег было потрачено на эту затею. В различных независимых источниках фигурируют цифры от 7 до 9 млрд рублей. Хотелось бы понять, сколько же реально было потрачено и на что», — говорит Рашкин.

Парламентарий считает, что «подобные траты недопустимы и аморальны в условиях повсеместного сокращения расходов на здравоохранение и социальную сферу».

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