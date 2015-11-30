Ереван, 30 ноября, 2015, 14:11 — ИА Регнум. Встреча президентов Армении и Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта перенесена с 1 декабря на неопределенный срок, сообщают армянские СМИ, ссылаясь на осведомленные источники.

president.am Серж Саргсян и Ильхам Алиев во время встречи в Санкт-Петербурге

Ранее армянская пресса сообщала, что встреча Саргсяна и Алиева состоится 1 декабря в Париже. Азербайджанские СМИ в свою очередь предполагали, что встреча двух президентов состоится в рамках Конференция ООН по вопросам изменения климата, которая открылась сегодня в столице Франции и продлится до 11 декабря.

Пресс-служба главы Армении 29 ноября сообщила, что Серж Саргсян с рабочим визитом отправился во Французскую Республику для участия в намеченной к проведению в Париже 21-й конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявлял, что о встрече президентов будет сообщено в надлежащее время в надлежащем порядке. А до этого вице-спикер армянского парламента, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов сообщил о том, что встреча президентов Армении и Азербайджана, скорее всего, состоится в начале декабря.

Пресс-служба президента Азербайджана до сих пор не сообщила, примет ли Ильхам Алиев участие в Конференции ООН во французской столице.

27 ноября в беседе с армянской службой радио «Свобода» министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил: «Сопредседатели недавно были в регионе, мы сейчас обсуждаем встречу на уровне президентов. К сожалению, нет продвижения, но креативность подходов к тому, чтобы сдвинуть вопрос места, имеется».

Некоторые аналитики связывают перенос встречи лидеров двух стран с изменениями, которые произошли в свете последнего развития в мире.

По мнению руководителя экспертной группы Baku Network Эльхана Алескерова, «уничтожение российского военного самолета Су-24 турецким истребителем F-16 на сирийской границе не только отодвигает на задний план процессы по Карабаху», но и «негативно отразится на этих переговорах».