Калининград, 30 ноября, 2015, 13:41 — ИА Регнум. В Калининградской области нет почвы для экстремистских течений. Такое мнение в интервью «Российской газете» высказал губернатор Калининградской области Николай Цуканов.

Учения ФСБ в Калининграде

«Калининградская область никогда не была в этом смысле «горячей точкой», — сказал глава региона. — Мы всё-таки «остров», окружённый границами. Каждый человек предъявляет паспорт, идентифицируется, прибыл ли он самолётом, поездом, автомобилем, паромом. Регион у нас компактный, все объекты жизнеобеспечения под контролем правоохранительных органов и спецслужб. Работает программа «Безопасный город» (за первую неделю работы операторы «Безопасного города» зарегистрировали 117 происшествий в Калининграде. — ИА REGNUM). Проявлений ксенофобии, национализма в нашем многонациональном регионе никогда не было, нет и почвы для экстремистских течений».

Также Цуканов отметил дислокацию в российском эксклаве главной военно-морской базы Балтийского флота. «Это серьёзная гарантия безопасности», — подчеркнул губернатор.

ИА REGNUM уточняет, что на минувшей неделе ФСБ инициировала специальное учение по пресечению теракта в калининградской гостинице «Патриот». По замыслу манёвров, вооружённые лица захватили постояльцев «Патриота» в заложники и предъявили ряд политических требований.

В результате штурма условные террористы были ликвидированы. Руководством оперативного штаба Калининградской области прошедшее учение получило высокую оценку.