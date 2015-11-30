Москва, 30 ноября, 2015, 12:54 — ИА Регнум. Спустя 9 лет после премьеры комедии «День выборов», зрителей ждет продолжение истории об избирательной кампании. Официальный трейлер картины «День выборов-2» обещает новые порции шуток и комических ситуаций.

Цитата из к/ф «День выборов 2». реж Александр Баршак. 2016. Россия

В центре сюжета второго фильма снова команда «Квартет И» и полюбившийся зрителям коллектив пиарщиков, которые в этот раз будут вести предвыборную работу сразу в 14 губерниях.

Главные роли исполнят Нонна Гришаева, Василий Уткин, Михаил Ефремов и Алексей Кортнев, к ним присоединятся актеры Александр Самойленко, Алексей Макаров и Ян Цапник. В составе «Квартета И» — Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов.

В режиссерском кресле на этот раз Александр Баршак, обещающий сделать все, «чтобы поднять жанр комедии в России выше пояса».

Премьера комедии «День выборов-2» ожидается 18 февраля 2016 года.