Санкт-Петербург, 30 ноября, 2015, 12:27 — ИА Регнум. Авторынок России: иду ко дну

Советский плакат «Накопил и машину купил!»

В начале ноября Ассоциация европейского бизнеса опубликовала данные по рынку за предыдущий месяц. Итоги неутешительные: после незначительного улучшения в августе (-19%) и сентябре (-29), авторынок снова уходит на дно. Падение продаж легковых автомобилей в октябре составило 39%, по данным статистики АЕБ.

Как прогнозируют эксперты, более высоких показателей в этом году мы уже не увидим. Однако в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) не теряют надежды: «По данным контрактования, продажи в ноябре должны чуть превзойти продажи неудавшегося октября. Это связано с тем, что многие дилерские группы приступили к новогодним распродажам и акциям, чтобы освободить склады от автомобилей», — комментирует президент ассоциации Владимир Моженков агентству «Автостат».

Господдержка спешит на помощь

Из-за падения спроса на рынке автомобильные заводы вынуждены сокращать свои мощности, чтобы избежать затоваривания складов. Некоторые предприятия решили даже временно остановить производство — завод Ford во Всеволожске «продлил новогодние каникулы» почти на два месяца — с конца ноября по 15 января. Совместное предприятие Ford Sollers также остановило до января работу завода в Набережных Челнах, а с 15 декабря будет остановлен автозавод Ford Sollers в Елабуге. В компании объявили также о программе увольнения.

Уменьшить число работников решили и на петербургском заводе Nissan — до марта 2016 года сократить 500 рабочих мест.

Однако есть надежда, что потерь в производстве удастся избежать — 16 ноября Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об антикризисной поддержке автопрома. Документ предполагает, что благодаря выделенным средствам предприятия автомобильной промышленности и смежных отраслей будут обеспечены дополнительной нагрузкой, а также смогут сохранить рабочие места.

Однако на рынок господдержка никак не повлияет, считают автомобильные эксперты. Спрос от этого не увеличится, господдержка лишь поможет предприятиями выжить в кризисный период.

По данным Росстата, производство легковых автомобилей за 10 месяцев 2015 года снизилось на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тотальный отзыв

Ноябрь был богат на акции по отзывам автомобилей. В большей степени это коснулось концерна Volkswagen Group. 19 ноября Росстандарт объявил об отзыве 1906 автомобилей Volkswagen Jetta, Beetle и Golf, реализованных с 2013 года по настоящий момент. Причиной послужила вероятность разрушения шкива регулятора фаз ГРМ на автомобилях, подпадающих под отзыв. Вследствие этого может произойти отказ регулятора фаз ГРМ и повреждение ремённого привода на двигателе.

27 ноября был объявлен добровольный отзыв более 4 тысяч автомобилей Volkswagen Touareg, проданных с 2013 по 2015 год по причине вероятности разгерметизации трубки трансмиссионной жидкости автоматической коробки передач из-за вибраций на автомобилях.

Кроме того, в ноябре начался отзыв автомобилей премиального бренда Bentley, входящего в состав концерна Volkswagen Group. Акция касается моделей Continental GT, Continental GTC и Flying Spur, реализованных с 2011 по 2014 год. Автомобили будут проверены на ослабление резьбового соединения в перегородке моторного отсека, которое может стать причиной проблем с запуском двигателя, подогрева электрического соединения и даже возгорания машины. Отзыв 767 автомобилей Bentley стал самым значительным за всю историю бренда в России.

Компания Jeep объявила об отзыве 1000 автомобилей Cherokee выпущенных в период с января 2013 года по 18 февраля 2015 года, сообщает Росстандарт. Причиной для этого стала вероятность выхода из строя модуля электропривода задней двери.

Также в России отзывают 69 автомобилей Range Rover и Range Rover Sport, реализованных c 29 июня 2015 г. по настоящее время. На машинах, подпадающих под отзыв, спинка сиденья второго ряда может слабо фиксироваться в рабочем положении, что может привести к тому, что ремень безопасности не будет надежно удерживать пассажира во время аварии, что повышает риск травм.

Все VIN-коды автомобилей, подлежащих отзыву, представлены на сайте Росстандарта.

Lada Vesta и другие новинки ноября

С середины ноября на российском рынке стартовали продажи обновленного внедорожника Lexus LX. Стартовая цена автомобиля составляет 4 999 000 рублей. В России модель предлагается с бензиновым мотором V8 объемом 5,7 литров с отдачей 367 л.с. Также автомобиль предлагается, впервые за историю модели, с турбодизелем. Объем двигателя — 4,5 л с отдачей 272 л.с. Среди главных обновлений модели стала система выбора режима движения Drive Mode Select.

В Россию приехал рестайлинговый Toyota Land Cruiser 200. Модернизированный турбодизель 4.5 V8 увеличил отдачу до 249 л. с. Стартовая цена обновленной модели — 1 999 000 рублей.

Одной из новинок в ноябре также стал Ford Explorer в обновленной версии. Кроссовер предлагается с бензиновым двигателем V6 объемом 3.5 литра на выбор: EcoBoost с отдачей 345 л.с. и Cyclone — 249 л. с. Оба мотора работают с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Стартовая цена обновленного Ford Explorer в России — 2 599 000 рублей.

Пожалуй, главным событием месяца стал старт продаж отечественной Lada Vesta. Стартовая цена машины — 514 тысяч рублей. Это первый автомобиль АвтоВАЗа в сегменте В — самом популярном сегменте на российском рынке. Все дилеры распродали полученные запасы автомобилей за один день — а это около 1000 машин, и собрали около 2 тысяч предзаказов, сообщает агентство «Автостат».

«Стартовала Vesta успешно, но про соотношение цена — качество говорить еще рано. Необходимо подождать несколько месяцев, чтобы выявились недостатки и проблемы, не устраненные на заводе», — так комментирует старт официальных продаж Lada Vesta независимый автоэксперт Андрей Эксаров.

За первые три часа официальных продаж модели 39 автомобилей Lada Vesta было реализовано в автосалонах «Лада Центр» в Петербурге. Еще более 90 заявок на покупку автомобиля было оставлено гостями дилерских центров в ходе Vesta Night. В основном покупателями становились семейные пары, средний возраст потребителей — 35−40 лет, делятся дилеры Lada.

Однако вполне вероятно, что после первой волны ажиотажа на Vesta продажи модели сократят динамику. «Многие потенциальные клиенты откладывают покупку и ждут отзывов первых покупателей. К тому же уже сейчас есть недовольство ценой, ведь стереотип о дешевизне продукции АвтоВАЗа все ещё существует,» — считает генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. По его словам, Vesta будет сложно составить конкуренцию для Hyundai Solaris или Kia Rio, особенно в Москве или Санкт-Петербурге. В больших городах концерн делает ставку на тех дилеров, кто готов обеспечить клиентам комфортные и эффективные условия покупки машины и сервиса. Из-за высокой конкуренции не исключено, что кто-то из дилеров Lada закроет некоторые салоны.