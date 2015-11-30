Москва, 30 ноября, 2015, 12:14 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в своем микроблоге в соцсети Twitter сообщил о начале тестов оборудования на космодроме «Восточный».

Twitter @Rogozin

Рогозин опубликовал в блоге фотографии полномасштабных автономных испытаний технологического оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство космодрома «Восточный» выбилось из графика из-за недобросовестных подрядчиков. Некоторые фирмы, выполняющие работы на космодроме, стали задерживать своим работникам зарплаты, что привело к забастовкам, срыву первоначального графика.

Первый пуск ракеты-носителя планировался на 25 декабря 2015 года, строительные работы должны были закончиться к 30 ноября. Однако отставание от графика сдвинуло эти сроки.

По решению президента России Владимира Путина, в связи с неготовностью ряда объектов космодрома, первый пуск перенесён на весну 2016 года (возможно, он состоится до 12 апреля — Дня космонавтики).